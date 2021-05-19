عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استعدادا للامتحانات.. تفاصيل رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

شهدت المستشفيات الجامعية رفع حالة الاستعداد القصوى بالتزامن مع انطلاق الامتحانات وفق توجيهات وزير التعليم العالي للجامعات برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية، بالتزامن مع بدء امتحانات نهاية العام الدراسي، والتي من المقرر أن تبدأ مع بداية يونيو المقبل وتنتهي بداية يوليو.

 

txt

إنهاء المناهج والمحاضرات قبل نهاية مايو.. التعليم العالي: تؤكد الأمتحانات في موعدها

txt

إنهاء المناهج والمحاضرات قبل نهاية مايو .. التعليم العالي: توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة .. وتؤكد: الامتحانات في موعدها

ووجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي، وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وبدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، وإعداد جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافي بين الطلاب والاستفادة من جميع إمكانات الجامعات في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.

 

وفي هذا التقرير، يرصد موقع "صدى البلد" استعداد المستشفيات الجامعية الخاصة بهذه الجامعات لفترة الامتحانات ورفع درجة الاستعداد القصوى.

 

من جانبه، فقد أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المستشفيات الجامعية على أتم استعداد لبدء الامتحانات وتقديم جميع أنواع الدعم للطلاب داخل الجامعات، حفاظا على أرواحهم من خطر الإصابة بكورونا.

وقال  المصدر إن الجامعة رفعت درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات الجامعية استعدادا للامتحانات، وفي إطار مواجهة فيروس كورونا وتحسبا لزيادة الأعداد، مشيرا إلى أن ليس هناك ما يقلق بشكل كبير ولكن نؤكد على الطلاب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعامل بمزيد من الوعي. 

جامعة بنها:

ويأتي ضمن استعداد جامعة بنها، توجيه الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها ، برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية داخل الكليات، وتواجد الأطقم الطبية للتعامل مع أى حالات طارئة خلال أعمال الامتحانات، بالإضافة إلى متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات قبل وبعد دخول الطلاب.

وأكد القائم بأعمال رئيس الجامعة الاستمرار فى رفع حالة الطوارئ واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، مع ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامات حفاظا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وقال القائم باعمال رئيس الجامعة إنه من المقرر إجراء اختبارات بعض الكليات مثل القطاع الصحي بمركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة.

جامعة المنوفية :

قال الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، إن المستشفى الجامعي جاهزة تحسبا لأي مستجدات فيما يخص كورونا، وبالتالي مع الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي.

 

وأضاف الدكتور عادل مبارك أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بها، كما أقر المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مشيرا إلى أن الهدف الأول هو الحرص على الطلاب والعاملين بالجامعة وعلى المجتمع ككل.

 

واستقبلت مستشفيات جامعة المنوفية عمداء كليات جامعة المنوفية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية بمعمل المهارات الإكلينيكية بكلية الطب، ويقوم بالإشراف الطبي على عملية التطعيم و المتابعة بعد التطعيم لجنة طبية برئاسة الدكتورة أمل سلامة رئيس قسم طب الأسرة، من أقسام “طب الأسرة - الباطنة العامة  الصحة العامة وطب المجتمع”، بينما يقوم بالتطعيم فريق عيادة صحة العاملين بالمستشفيات الجامعية، كما يقوم بالتنسيق والتنظيم للحملة إدارة العلاقات العامة بالمستشفيات الجامعية.

المستشفيات الجامعية الامتحانات التعليم العالي البحث العلمي نهاية العام الدراسي أعضاء هيئة التدريس

ترشيحاتنا

أبو الغيط والعسومي ونواب البرلمان العربي يرتدون الكوفية الفلسطينية خلال الجلسة الطارئة بالجامعة العربية

إيداع سفاح الجيزة لمستشفى الأمراض النفسية لمدة شهرين.. وتأجيل محاكمته لجلسة 23 سبتمبر

40 مليون جنيه.. رئيس محلية البرلمان ينتقد إهدار المال العام ويطالب بإعادة توزيع الموظفين

الهروب من الهبوط .. طوارىء فى دجلة قبل مواجهة إنبي بالدوري

توافر قطع الغيار وسهولة البيع.. أكثر 5 سيارات اعتمادية في مصر.. صور

كل ما تريد معرفته عن شروط التقديم لـ الصف الاول الابتدائي في المدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إعلان رغبته .. حالة واحدة لخوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك

خلال ساعات.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

قرار عاجل من الكاف بشأن الجماهير في السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

8400 جنيه.. عاجل| الحكومة توافق على تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين.. تفاصيل

الاحتلال يدعو المستوطنين في محيط غزة بالاحتماء في الملاجئ

وزارة الطيران تتواصل مع أحمد فهمي بسبب صورة هنا الزاهد داخل كابينة طائرة

شوقي غريب يُحدد ثلاثي المنتخب الأولمبي من اللاعبين الكبار

قاعة أفراح تتحول إلى سرادق عزاء.. أسرة الضحايا تروي تفاصيل حادث زفة عروسين بالبحيرة.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا أطلقت كيا غاية وهوية لعلامتها التجارية الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.. أصل الحكاية

سوزوكي بالينو 2021 في مصر بعد غياب 26 عام .. صور

ماذنبهم؟.. رعب الأطفال داخل المنازل في غزة.. مقاطع فيديو مؤلمة من خلف الكواليس

3 طرق مختلفة لعمل القرنبيط بالصور

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

رجب رواش يكتب: تضارب الأحكام يدمر نادي الزمالك

رمضان البيه يكتب: أحلام يقظة

نهي أباظة تكتب: ع النوتة.. ومش مظبوطة

أ. د. أحمد زكى يكتب: جامعة قناة السويس أيقونة التعاون العلمى بين مصر والصين

فاطمة حسن تكتب: فلسطين مدرسة الصمود

حنان محمود إبراهيم تكتب: وفاء القائد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

بهجت العبيدي

موت الموت.. ما بعد الإنسانية

إسلام كمال

محصلة المساعى المصرية لإنقاذ الفلسطينيين

اﻟﻤﺰﻳﺪ