كل ما تريد معرفته عن شروط التقديم لـ الصف الاول الابتدائي في المدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم فتح باب التقديم للتلاميذ بـ الصف الاول الابتدائي في المدارس اعتبارا من 1 يونيو 2021 حتى الاربعاء 30 يونيو 2021 .

وتتمثل شروط التقديم بالصف الأول الابتدائي فيما يلي :

التقديم إلكترونيا عن طريق ولي الامر من خلال بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم.

يتم التسجيل بإستخدام الرقم القومي للمقدم.



يكون بدء التسجيل في الفترة من 1 يونيو 2021 حتى 30 يونيو 2021 على أن يتم الاعلان في مكان واضح بالمدارس والادارات التعليمية لفتح باب التسجيل.

يتم قبول طلبات إلتحاق التلاميذ من بين 9 سنوات إلى 6 سنوات تنازليا ، طبقا للقرارات والنشرات المنظمة لذلك وكتاب الادارة العامة للتعليم الابتدائي.

وتشكل بكل ادارة تعليمية لجنة لحصر عدد المتقدمين في الحضر والريف وتقوم بتوزيع التلاميذ طبقا للتقسيم الجغرافي وذلك بعد الانتهاء من موعد تقديم الطلبات على النحو التالي :