كل ما تريد معرفته عن شروط التقديم لـ الصف الاول الابتدائي في المدارس
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم فتح باب التقديم للتلاميذ بـ الصف الاول الابتدائي في المدارس اعتبارا من 1 يونيو 2021 حتى الاربعاء 30 يونيو 2021 .
وتتمثل شروط التقديم بالصف الأول الابتدائي فيما يلي :
- التقديم إلكترونيا عن طريق ولي الامر من خلال بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم.
- يتم التسجيل بإستخدام الرقم القومي للمقدم.
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- يكون بدء التسجيل في الفترة من 1 يونيو 2021 حتى 30 يونيو 2021 على أن يتم الاعلان في مكان واضح بالمدارس والادارات التعليمية لفتح باب التسجيل.
- يتم قبول طلبات إلتحاق التلاميذ من بين 9 سنوات إلى 6 سنوات تنازليا ، طبقا للقرارات والنشرات المنظمة لذلك وكتاب الادارة العامة للتعليم الابتدائي.
وتشكل بكل ادارة تعليمية لجنة لحصر عدد المتقدمين في الحضر والريف وتقوم بتوزيع التلاميذ طبقا للتقسيم الجغرافي وذلك بعد الانتهاء من موعد تقديم الطلبات على النحو التالي :
- المتقدمون للصف الاول الابتدائي يكون الحد الادنى لسن القبول بالنسبة لهم ست سنوات في 1 اكتوبر 2021
- ويتبع قبول التلاميذ القواعد والنظام التي يحددها القرار الوزاري بشأن قواعد الالتحاق بمدارس التربية والتعليم.
- القبول بالصف الاول يتم حسب السن والموقع الجغرافي للتلميذ
- يتم اثبات الموقع الجغرافي من خلال بطاقة الرقم القومي او ايصال كهرباء او مياه.
- ليس هناك إلزام لطلاب أي روضة بدخولهم نفس المدرسة إلا إذا توافرت فيه شروط التنسيق والسن
- يراعى الجمع بين الاخوة في مدرسة واحدة وقبول التلميذ لأقرب مدرسة سكنية إذا توافرت فيه شروط التنسيق والسن.
- لا يجوز تحويل الطلاب بالصف الاول بعد القبول بالمدرسة اطلاقا حسب القرارات الوزارية.
- تلتزم المدارس بتسجيل طلبات التقدم الالكتروني للصف الاول الابتدائي لمن لم يتقدم عن طريق الموقع وذلك بعد انتهاء فترة التسجيل وفقا لشروط القبول.
- تقوم كل مدرسة عقب غلق الموقع بطباعة كشوف المتقدمين من خلال الموقع.
- يتم ترتيب التلاميذ تنازليا من الاكبر للأصغر.
- يكون القبول البدئي وفحص الملفات للمتقدمين خلال الفترة من 1 يوليو 2021 حتى 31 يوليو 2021.
- تقوم كل ادارة بتشكيل مكاتب تنسيق طبقا للتوزيع الجغرافي برئاسة مدير ادارة التعليم الابتدائي واشراف مدير الادارة لتلقي الطلبات بعد التأكد من قانونيتها وتقيد الطلبات في سجل خاص برقم مسلسل ويعطي مقدم الطلب ايصال بتسليم الأوراق وتستكمل المدرسة باقي الاجراءات الخاصة بالقبول.
- يتم اتباع الارشادات الصحية مثل ارتداء الكمامة والحفاظ على المسافات الامنة اثناء العمل.