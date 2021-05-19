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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل دعوى تطالب شريف الدسوقي بدفع 5 ملايين جنيه لـ 26 مايو

صدى البلد

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل دعوى منتج شهير ضد الفنان شريف الدسوقي الذي يطالبه بدفع ٥ ملايين جنيه بسبب مسلسل ١٠٠ وش لجلسة ٢٦ مايو لحضور الفنان بشخصه.


وكان قد أقام المستشار هيثم عباس، دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية ضد الفنان شريف الدسوقى، بصفته وكيلا عن شريف زلط ( مدير إنتاج ) لإحدى شركات الإنتاج الفنى يطالبه فيها بدفع مبلغ ٥ ملايين جنيه.

دعوى تطالب الفنان شريف الدسوقى بتعويض 5 ملايين جنيه .. اليوم

تأجيل دعوى تطالب شريف الدسوقي بدفع 5 ملايين جنيه لـ19 مايو


وتعود وقائع التداعى إلى تعاقد المدعى مع الفنان شريف الدسوقى لأداء دور فى مسلسل أذيع خلال شهر رمضان ٢٠٢٠ و نال إشادة بالغة من الجمهور والنقاد وتقاضى أجره كاملا عن أداء دوره إلا أن المدعى عليه أدلى بتصريحات فى العديد من مواقع التواصل الاجتماعي وأجرى مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية وادعى أن مدير الإنتاج المدعى لم يسلمه أجره كاملا ومن جراء هذا أصاب المدعى أضرار مادية وأدبية مما حدا به لإقامة الدعوى أمام الاقتصادية.

المحكمة الاقتصادية الفنان شريف الدسوقي شريف الدسوقى شريف زلط

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