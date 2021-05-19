الهروب من الهبوط .. طوارىء فى دجلة قبل مواجهة إنبي بالدوري

رفع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة بقيادة اليونانى ماريو سالاس حالة الطوارىء القصوى استعدادا لمواجهة إنبي الجمعة المقبل بملعب بتروسبورت فى إطار لقاءات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز .

ويدخل وادى دجلة مباراة إنبي المقبلة رافعا شعار لا بديل عن الفوز فى ظل الموقف الصعب الذى بات عليه الفريق بجدول ترتيب الدوري ،ويعانى وادى دجلة بشكل كبير خلال الموسم الكروى الجارى .





ويتواجد وادى دجلة فى المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة فقط لا غير وبات الفريق مهددا بالهبوط إلى دوري الدرجة الأدنى .

ويدرس الجهاز الفنى لدجلة الدخول فى معسكر مغلق مبكر قبل المباراة بـ 48 ساعة لتحقيق أفضل إعداد ممكن للمباراة التى يحتفز لاعبو دجلة بأن تكون نقطة تحول للفريق خلال الموسم الكروى الجارى بعد مسلسل النتائج السلبية.





وخسر وادى دجلة فى المباراة الماضية له بمسابقة الدوري الممتاز أمام سموحة بهدفين مقابل هدف ودخل اللاعبون والجهاز الفنى فى حالة كبيرة من الحزن نتيجة تأزم موقف الفريق بجدول ترتيب الدوري ورفع الجميع داخل الفريق شعار لا بديل عن الفوز فى المباريات المقبلة وخوضها كأنها مباريات نهائيات .





