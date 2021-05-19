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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بيت العائلة المصرية يشيد بدور الرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية

صدى البلد

أشاد بيت العائلة المصرية بدور القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الفلسطينيين العزل، كما أعرب عن تقديره للمبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي لتخصيص نصف مليار دولار من أجل إعمار قطاع غزة.


وجاء في نص البيان الصادر اليوم الأربعاء عن بيت العائلة المصرية، "رئيسا بيت العائلة المصرية والأمين العام والأمين العام المساعد ومجلس أمناء بيت العائلة ولجانه التنفيذية والمنسق العام لبيت العائلة يشيدون بدور القيادة المصرية في كل التحركات التي يقودونها من أجل دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الفلسطينيين العزل، كما يعرب بيت العائلة عن كامل تقديره للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص مبلغ نصف مليار دولار من أجل إعادة إعمار قطاع غزة نتيجة للاعتداء الصهيونى الغاشم عليه.


ويستنكر بيت العائلة المصرية عمليات الإبادة العرقية التي يمارسها الكيان الصهيوني الغاصب تجاه الشعب الفلسطيني، معلنًا عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، ومؤكدا على حقهم في ممارسة شعائر دينهم والدفاع عن أرواحهم وأراضيهم وحقهم في استرداد حريتهم وكرامتهم.


وتابع قائلا، وفي هذا الصدد يشيد بيت العائلة المصرية بالجهود العظيمة التي تقدمها القيادة السياسية المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوفير المساعدات الطبية والإغاثية اللازمة لعلاج المصابين جراء هذا الاعتداء الصهيوني الغاشم، ويدعو الله عز وجل أن ينعم على الشعب الفلسطيني بالحرية والأمن والأمان. 

الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي القضية الفلسطينية إعمار قطاع غزة دعم القضية الفلسطينية الكيان الصهيونى بيت العائلة المصرية

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