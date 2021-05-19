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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو الغيط والعسومي ونواب البرلمان العربي يرتدون الكوفية الفلسطينية خلال الجلسة الطارئة بالجامعة العربية

صدى البلد

ارتدى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، ورئيس البرلمان العربي عادل العسومي، ونواب البرلمان العربي، الكوفية الفلسطينية مكتوبا عليها "القدس لنا"، وذلك خلال الجلسة الطارئة للبرلمان العربي التي انطلقت اليوم /الأربعاء/بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.


ويناقش البرلمان العربي ، في جلسته الطارئة، العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني وانتهاكاته المستمرة لحرمة المسجد الأقصى، وعدوانه الغاشم على قطاع غزة والجرائم والانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في كافة الأراضي الفلسطينية فضلاً عن التهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح، وكذلك استمرار سياسة الاستيطان التوسعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الأمين العام لجامعة الدول العربية البرلمان العربي نواب البرلمان العربي الكوفية الفلسطينية المسجد الأقصى لأهالي حي الشيخ جراح

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