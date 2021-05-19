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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يفتتح محطة للصرف الصحي ومدارس بقطور وزفتى وسمنود بتكلفة 48 مليون جنيه

محافظ الغربية يفتتح
محافظ الغربية يفتتح محطة للصرف الصحي ومدارس بقطور وزفتى 

قام الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، بجولة لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتعليمية  بمراكز (قطور ،زفتى وسمنود) بحضور النائب عبد الله الشيخ، النائب أحمد يحيى، النائب محمد زايد،النائب أحمد دراج، النائبة سحر العشري، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس مصطفى شعبان مدير هيئة الأبنية التعليمية والمهندس عبد السلام بركات رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي.

 

بدأت الجولة بافتتاح محطة الصرف الصحي بقرية النمكية بمركز قطور والتي تم إنشائها لتخدم ٢٥٠٠ نسمة بتكلفة إجمالية ١٦ مليون جنيه، لتجميع مياه الصرف الصحي من منازل القرية وضخها لمحطة الرفع الرئيسية بالعتوة ومنها إلى محطة المعالجة بالريانية تمهيداً لخروج المياه المنقاة إلى مصرف العتوة.

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ومن جانبه أوضح المهندس عبد السلام بركات أن المحطة تتكون من محطة رفع تتضمن عدد (٢) مضخة أساسية إلى جانب مضخة احتياطية قادرة على صرف ٢٠ لتر /ثانية، مزودة برافع ١٨ متر للمضخة الواحدة، خط طرد مكون من مواسير قطر كل منها ٢٥٠ مم بطول ٢.٦٥ كم إلى جانب عدد (٣) غرف هواء و (٢) غرفة غسيل وشبكة انحدار بطول ٣.٧٢٠ كم وتقام المحطة بقوة (٢) محول كهربائي و (١) مولد كهربائي.

 

وأكد الدكتور رحمي أن افتتاح محطة النمكية يأتي في إطار حرص المحافظة على رفع مستوى خدمة الصرف الصحي المقدمة لسكان القرية والتقليل من معاناتهم في رفع مياه الصرف بالطرق التقليدية غير الصحية والملوثة للبيئة، حيث تم توفير خدمات الصرف الصحي لعدد (١٩٤) قرية بنسبة تنفيذ ٦٠.٣ ٪؜ وجاري العمل ب (٧١) قرية  أخرى بنسبة ٢٢ ٪؜ إلى جانب عدد (٥٧) قرية تحت الدراسة بنسبة تنفيذ ١٧.٧ ٪؜ وذلك من إجمالي (٣٢٢) قرية بالمحافظة.

 

واسْتُكْمِلَت الجولة بافتتاح مدرسة الحاج فتحي إسماعيل فايد للتعليم الأساسي بقطور والمقامة  علي مساحة ١٩٧٦.٦٦ متر مربع بإجمالي تكلفة ٦.٩ مليون جنية ومجهزة لاستقبال عدد (٥٠٠) طالب وطالبة، حيث استمع المحافظ إلي شرح تفصيلي من المهندس ناصر حسن الذي أوضح أن المدرسة تتكون من خمسة أدوار وفناء كبير مزود بملعب إلى جانب فناء مخصص لمرحلة رياض الأطفال، ويوجد بالمدرسة عدد (٩) فصول دراسية إلى جانب عدد (٢) فصل رياض أطفال بإجمالي (١١) فصل، كما تشمل المدرسة غرفة مصادر، غرفة مجالات، غرفة كمبيوتر، مكتبة، معمل، غرفة طبيب، غرفة أخصائي نفسي واجتماعي وعدد (٥) دورات مياه.

 

كما افتتح الدكتور رحمي مدرسة سندبسط الإعدادية بنات بزفتى بإجمالي تكلفة  ٤.٩ مليون جنيه وتتكون من (٥) طوابق على مساحة ٢٦٦٦ متر مربع ، وتحتوي على (١٤) فصل، (٢) معمل علوم، (٢) معمل كمبيوتر، (١) غرفة شبكات، (١) غرفة طبيب، (١) غرفة أخصائي اجتماعي، (١) غرفة مجالات وعدد (٣)دورات مياه.

واختتمت الجولة بافتتاح مدرسة ميت حبيب للتعليم الأساسي بسمنود والمقامة علي مساحة ٥٧٢٦.٩ متر مربع بتكلفة ٢٠.٢ مليون جنية، حيث أوضح المهندس مصطفى شعبان أن المدرسة تحتوي على (٦٦) فصل موزعة على (٥) أدوار بالإضافة إلى (٢) معمل علوم ، (٣) معامل كمبيوتر ، (١) غرفة مصادر ، (١) غرفة شبكات ،(٢) حجرة أخصائي نفسي واجتماعي ،(١) غرفة اقتصاد منزلي ،(٥) حجرات إدارية ،(١) غرفة طبيب ،(٢) غرفة مجالات ،(١) قاعة متعددة الأغراض و(١٢) دورة مياة، ومن المتوقع إلحاق عدة مدارس أخرى قيد الافتتاح بالمدرسة وهم مدرسة ميت حبيب الإعدادية بنات ، مدرسة ميت حبيب الإبتدائية ومدرسة الإمام محمد عبده.

 

رافق المحافظ خلال جولته الأستاذ هاني مصطفى رئيس مركز ومدينة قطور، الأستاذ محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى والأستاذ محمد متولي رئيس مركز ومدينة سمنود.

محافظ الغربية يفتتح محطة للصرف الصحي ومدارس بقطور وزفتى وسمنود بتكلفة ٤٨ مليون ج

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أخبار محافظة الغربية مشروعات خدمية ومدارس افتتاح قرى قطور سمنود زفتى محافظ الغربية مليون جنيه

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