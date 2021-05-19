لتقديم التهنئة بعيد الفطر.. محافظ أسيوط يستقبل أسقف منفلوط وأسقف الدير المحرق

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة الأنبا بيجول أسقف الدير المحرق والأنبا ثاؤفيلس أسقف إيبارشية منفلوط للأقباط الأرثوذوكس وتوابعها وبحضور عدد من الآباء والكهنة والقساوسة؛ لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك متمنين دوام الأمن والاستقرار للبلاد وأن يديم الوحدة والمحبة بين جميع أبناء الوطن وأن يزول الوباء والبلاء.



وأعرب محافظ أسيوط عن سعادته بتشريفهم بالزيارة وتقديم التهاني وهو ما يعكس روح التآخي والتآلف بين جميع أبناء المحافظة التي تتأصل فيها أرقى معاني التماسك والترابط.

ولفت إلى اعتزازه وتقديره بالروابط القوية وروح المحبة والمودة والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري الذي تميزه عن غيره من الشعوب.

ودعا الله عزل وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء وأن يرفع عنا الوباء والبلاء.

وأكد أن مصر ستظل نموذجاً فريداً للسلام والمحبة والمواطنة ورمزاً للوحدة والاستقرار والنسيج الوطني الواحد.



وثمن الوفد جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة على أرض المحافظة ودعم تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتطوير الريف المصري والجاري تنفيذها بقرى ونجوع المحافظة.

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