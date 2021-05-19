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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا تحرر 302 محضر لمنشآت غذائية مخالفة وتعدم 1813 كيلو أغذية غير صالحة

حملات رقابيه للتأكد
حملات رقابيه للتأكد من جودة السلع بالمنيا

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والمحال التجارية بجميع مراكز المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول منتجات آمنة للمواطنين، فى ضوء الاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الإدارة العامة للطب الوقائى بالمديرية "إدارة مراقبة الأغذية" نفذت عددا من الحملات التفتيشية على 529 منشأة غذائية، وأسفرت عن تحرير302 محضر لمنشآت غذائية مخالفة، تنوعت بين عدم وجود شهادات صحية، وعدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة، ومحاضر غش تجارى، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة.

 

وأوضح الدكتور على قاسم، مدير الإدارة العامة للطب الوقائى، أنه تم إعدام 1813 كيلو جرام أغذية مختلفة و 1549 لتر عصائر وألبان وزيت طعام لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 574 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وأشار إلى أنه تم ضبط 40 كيلو أسماك مملحة و 1200 لتر خل و 1000 لتر ألبان لوجود تغير فى الخواص الطبيعية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لإتخاذ الاجراءات القانونية حيال المضبوطات.


وفي سياق متصل قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه جاري العمل في 48 مشروعا ضمن المشروعات المدرجة بقطاع التعليم  ، باجمالي 727 فصلا بتكلفة تصل الي 274 مليون جنيه ، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قري الريف المصري، حيث تستهدف المبادرة 5 مراكز بالمحافظة، ،كما تم إسناد 7 مشروعات باجمالي 104 فصلا وهناك 4مشروعات جاهزة للطرح.

 

أكد المحافظ أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيرًا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة. 


وناقش المحافظ، معدلات التنفيذ لمبادرة حياة كريمة بعدد من القطاعات منها قطاع التعليم وكذلك مياه الشرب والصرف الصحي  ، حيث أكد المحافظ، على متابعته الدورية والمستمرة للموقف التنفيذي لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها.


واستعرض المحافظ نسب التنفيذ ومعدلات الأداء في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي حيث جاري اسناد 67 مشروعا في القطاع في المراكز الخمسة المدرجة ، موجها بإنهاء كافة المعاينات للمشاريع المدرجة وتذليل كافة العقبات لانجاز العمل ، مع التنسيق المستمر لجميع القطاعات مع الوحدة الرئيسية لمبادرة حياة كريمة بالمحافظة، وتسخير كافة الإمكانيات المادية والقوة البشرية لتحقيق معدلات التنفيذ المطلوبة وفقا للجدول الزمني المحدد.


وفي نهاية الاجتماع تابع المحافظ، موقف مبادرة" سكن كريم"، والتي تساهم بشكل كبير في دعم الأسر الأكثر احتياجا من خلال توفير سكن كريم، ورفع كفاءة المنازل، وتوصيل خدمات صرف صحي ومياه للشرب، مشددا علي الاستمرار في تدقيق الحالات المستحقة وتحقيق رضا المواطن. 

المنيا مخالفة محافظ المنيا مواجهة فيروس كورونا الإجراءات الوقائية والاحترازية الإشتراطات الصحية

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