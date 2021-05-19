البرلمان الأفريقى يطالب بتنفيذ رؤية مصر أمام قمة باريس لمواجهة أزمات اقتصاديات القارة السمراء

أشاد البرلمان الإفريقى بمشاركة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى فى فعاليات قمة دعم الاقتصاديات الأفريقية معلناً اتفاقه التام مع رؤية الرئيس السيسى التى طرحها أمام القمة من خلال تأكيده بأن القارة الأفريقية خلال فترة ما قبل الجائحة شهدت تسارعاً غير مسبوق في معدلات النمو الاقتصادي، بما جعلها مقصداً لحركة الاستثمارات العابرة للحدود.

وتشير الشواهد إلى أن حجم الدعم المُوجه إلي القارة يقل كثيراً عن احتياجها الفعلي، ولعل أبرز مظاهر ذلك في الوقت الراهن هو ضعف نفاذ مواطني الدول الأفريقية إلى لقاحات فيروس كورونا، على نحو يساهم في تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المُترتبة على الجائحة.

وقال مصطفى الجندى المستشار السياسى لرئيس البرلمان الافريقى فى بيانه له أصدره اليوم باسم البرلمان الأفريقى إن الرئيس السيسى عبر بكل الصدق والأمانة عن دول القارة السمراء قيادات وحكومات وشعوب عندما أكد أمام قمة باريس أن ما استطاعت القارة الأفريقية تحقيقه على صعيد التنمية الاقتصادية يشهد اليوم تراجعاً ملموساً جراء التداعيات السلبية للجائحة، وهو ما قلص بشكل واضح من مصادر دخل دولها من النقد الأجنبي، وهو ما تسبب في ضغوط جمة على حجم السيولة المتاح لأفريقيا، إلى جانب عدم القدرة على إقرار حزم تحفيزية لتجاوز العثرة الاقتصادية الراهنة على غرار الدول الغربية، بما ينعكس على قدرتها على التعافي من تبعات الأزمة الراهنة.

مثمنا مطالبة مصر من المجتمع الدولي بتوفير الدعم اللازم الذي تحتاج إليه الدول الأفريقية في ضوء اعتبارات العدالة والتكاتف في مواجهة الجائحة التي لن يتمكن العالم من تجاوزها دون نفاذ كافة الدول إلى التطعيمات اللازمة لإعادة إطلاق الحياة الاقتصادية.

وأكد مصطفى الجندى المستشار السياسى لرئيس البرلمان الافريقى أهمية تأكيد وإشادة الرئيس السيسى بمبادرات تعلیق خدمة الديون وإعادة هيكلتها، والإصدارات الجديدة لصندوق النقد الدولي من حقوق السحب الخاصة ودعوة مصر في هذا الإطار إلى دعم طلب القارة الأفريقية بزيادة نصيبها من هذه الحقوق من خلال إعادة توجيه جزء من الوحدات التي لن تستخدمها بعض الدول أعضاء الصندوق لإيجاد آليات تمويلية تساعد الدول متوسطة ومنخفضة الدخل في القارة الأفريقية على توفير اللقاحات والعمل على استعادة معدلات النمو.

وطالب "الجندى" من المجتمع الدولى بجميع منظماته ومؤسساته النقدية والمالية الإسراع فى تنفيذ رؤية مصر التى طرحها الرئيس السيسى أمام هذه القمة لمواجهة جميع المشكلات والأزمات الطاحنة التى تواجه اقتصاديات العديد من دول القارة السمراء خاصة فى ظل التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مشاركته فى هذه القمة أشار إلي أن مصر وجدت ذاتها مُضطرة إلي التعامل مع الصعوبات المالية المرتبطة بالجائحة في الوقت الذي تعمل فيه على إنجاح برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي، والذي يتطلب ضبط الإنفاق الحكومي والسيطرة على عجز الموازنة، إلا أن تطبيق هذا البرنامج منذ وقت مبكر، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وأتاح للحكومة القدرة علي اتخاذ إجراءات فعالة، شملت تطبيق سياسات نقدية ومالية تحفيزية، وإعادة ترتيب أولويات الخطط الاستثمارية والتركيز على القطاعات التي تتسم بالمرونة والقدرة على التعافي السريع.

وأوضح الرئيس السيسى، أن مصر مع كل ذلك لا تزال تواجه التحديات المُتجددة التي تفرضها الجائحة، وهو نفس الوضع الذي تواجهه دول القارة الأفريقية، ومن ثم فإن التعاون الدولي لتوفير الآليات والأدوات اللازمة لدعم دول القارة في هذا الظرف الدقيق لهو السبيل الأمثل لتجاوز هذه المحنة والعودة إلى مسار التنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاهية والرخاء لشعوبنا الأفريقية.