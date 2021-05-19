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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"مصر الخير" تدعم مستشفى العريش بكميات من المستلزمات الطبية لإسعاف الفلسطينيين

صدى البلد

أعلنت مؤسسة مصر الخير، عن دعم مستشفى العريش العام بكميات من المستلزمات الطبية التي تحتاجها الأطقم الطبية، لإسعاف الجرحى والمصابين، خلال تعاملها مع المصابين من قطاع غزة، وذلك في إطار قرار رئيس الجمهورية، برفع حالة الطواريء بمستشفى العريش، كونها الأقرب لحدود سيناء مع فلسطين.


ودعمت المؤسسة، المستشفى إلى توفير كميات من الكمامات الواقية، والجوانتيات (القفازات)، وبدل العزل الواقية المستخدمة في إطار الإجراءات الاحترازية ضد كورونا،  وكميات من الكحول الإيثيلي المسخدم، في اطار حماية الأطقم الطبية والجرحي والمصابين جراء القصف من انتشار فيروس كوفيد 19( كورونا).


ودعمت المؤسسة، كذلك أهالي الحرجى والمصابين، بتوفير أماكن للمبيت لمدة 10 أيام متتالية، إضافة إلى توفير الوجبات الغذائية اليومية، لمدة 10 أيام أيضا، والغطاء المطلوب أيضا من مخازن المؤسسة بالعريش، وذلك في إطار الإسهامات المقدمة من منظمات المجتمع المدني، والتي تتعاون هناك في سيناء  في ظل حالة الطوارئ الحالية.

مصر الخير العريش فلسطين اخبار القدس وزارة التضامن

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