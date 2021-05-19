شاهد .. الجمهور يدعم الأهلي أمام صن داونز ويطلب اللاعبين بالفوز بالبطولة

يستعد النادي الأهلي لمباراة قوية أمام صن داونز، في إياب دور الـ 8 من دوري أبطال افريقيا، يوم السبت المقبل في جنوب أفريقيا، وتقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصراً.



يذكر أن فريق الاهلي، فاز على غريمه الجنوب أفريقي صن داونز ، على استاد السلام بثنائية نظيفة في ذهاب مباراة دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



ورصدت عدسة صدى البلد، توقعات الجمهور حول مباراة الإياب بجنوب افريقيا، وعن توقعهم لأداء اللاعبين وكذلك لنتيجة المباراة، وأبرز الأسماء المقترحة للتشكيل ببداية المباراة.



وذكر أحمد خالد، أحد مشجعي القلعة الحمراء أن أداء النادي الأهلي بمباراة الذهاب لم يكن مقنع للجماهير بدرجة كبيرة، ويتمنى أن تكون مباراة العودة أقوى، ويتوقع الفوز على صن داونز بنتيجة ٢/١، ويتمنى أن يبدأ موسيماني المير الفني المباراة بشكل هجومي.



وتابع أحمد عبد الله، أن الأهلي قادر على الفوز بروح الفانلة الحمراء واتحاد لاعبيه، ويتوقع التعادل الإيجابي للفريقين بنتيجة ١/١، ويرى أن المباراة ستكون قوية لسرعة أداء فريق صن داونز ولاعبيه المميزين.



وأوضح منصور حسن، أن أداء فريق الأهلي بالذهاب كان مقلق للجماهير ولكن لأن المنافس فريق قوي ومن أفضل الفرق الافريقية، ويرى أن الأهلي هو الأقرب للتأهل وبرغم كونه من كبار مشجعي نادي الزمالك إلا أن الأهلي يمثل مصر في افريقيا، ويتمني مشاركة وليد سليمان في المباراة.



واختتم الحديث وائل عبد الرحمن، أن المباراة ستكون صعبة على الأهلي خاصةً أنها على أرضهم، وفي توقيت صعب بالنهار، كذلك يعاني الأهلي من غياب عدد كبير من الاعبين بسبب الإصابات، ولكنه يتمنى للأهلي الفوز والتأهل، ويطالب أن يكون التحكيم عادل ويتم تفادى اخطاء مباراة الذهاب.