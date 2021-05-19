صحة الغربية : استمرار مبادرة "اللقاح أمان" لتطعيم العاملين بالمؤسسات للحد من كورونا

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية أنه في إطار حرص الدولة على صحة المواطنين ، يتم بذل كافة الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوفير كل الدعم لمواجهة الجائحة، جاء ذلك خلال متابعة وكيل الوزارة ، لفعاليات اليوم الثالث لمبادرة " اللقاح أمان" التي أطلقتها الوزارة تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة السكان لتطعيم العاملين بالمؤسسات الحكومية وضم مبادرة اللقاح امان ضمن المبادرات الرئاسيه للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح وكيل الوزارة أن فعاليات اليوم الثالث تستهدف تطعيم العاملين بديوان عام المحافظة ونقابة الصيادلة والإدارة التعليمية بسمنود والذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الصحة، بجانب تطعيم العاملين في مديرية التربية والتعليم في إدارات (كفر الزيات، زفتى وبسيون) .

وأشار وكيل الوزارة إلى أن مبادرة "اللقاح أمان" تأتي استكمالاً لكل الحملات والمبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إعطاء لقاح كورونا للحد من انتشار الفيروس وحرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

كما ناشد جميع مواطني محافظة الغربية وجميع العاملين بالقطاع الصحي والخدمي الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد سرعة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الصحة.

ووجه الدكتور عبد الناصر الشكر والتقدير للقائمين على تنفيذ «مبادرة اللقاح امان » لتعاونهم في تنفيذ المبادرة، مشيراً إلى أنه سيتم توسيع قاعدة المستهدفين خلال الفترة المقبلة لتشمل أكبر قدر من العاملين الراغبين في تلقي اللقاح.

صحة الغربية : استمرار "اللقاح أمان" لتطعيم العاملين بالمؤسسات للحد من كورونا

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