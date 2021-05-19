طريقة عمل طاجن اللحم بالقشطة للشيف شربيني

يعد طاجن اللحم بالقشطة من الأكلات الجديدة التى يمكن لربة المنزل الاستعانة بها لكسر روتين الأطباق التقليدية التى تقدم على موائد الأسر المصرية.

وعدد كبير من النساء لايعرفن كيفية عمل طاجن اللحم بالقشطة بمذاق المحترفين فى المنزل.

نقدم لكم طريقة عمل طاجن اللحم بالقشطة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير طاجن اللحم بالقشطة



لحم شرائح

قشطة بلدى

بصل

ثوم

ملح فلفل

بسلة

بطاطس

كرفس

كرات

جنزبيل

لبن

سمنة

مرقة

فلفل رومى اخضر



طريقة عمل طاجن اللحم بالقشطة



* قومى بفرم البصل مع الكرفس و الكرات فى الكبة ثم يشوحوا مع السمنة ثم قومى بتقطيع اللحم شرائح و تضاف الى الحلة

* ضيفى البسلة والفلفل الرومى والجنزبيل ويقلب الخليط جيدا وضيفى الماء ومكعب المرقة حسب الحاجة

* قومى بهرس البطاطس الملسلوقة جيدا ثم ضيفى اليها القشطة مع القليل من اللبن و ملح و فلفل

* ارفعى خليط اللحم فى بايركس الفرن ثم يضاف عليه من فوق خليط البطاطس بالقشطة و يدخل الفرن لمدة 35 الى 40 دقيقة ثم يقدم طاجن اللحم بالقشطة.