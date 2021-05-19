إنشاء 7 مدارس بمركز ديرب نجم بتكلفة 30 مليون جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال إنشاء المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في نطاق المحافظة لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز وفقا للجدول الزمني المحدد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى علي المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

من جانبه أوضح المهندس وجيه سعدون رئيس مركز ومدينة ديرب نجم انه جاري انشاء 7 مدارس بنطاق المركز لتقليل الكثافة الطلابية والقضاء على نظام الفترتين وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

وقال إنه جاري انشاء كلآ من احلال وتجديد مدرسة برمكيم الابتدائية بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و190 ألف جنيه بنسبة تنفيذ وصلت 52%، وانشاء مدرسة أحمد عربي الابتدائية باكوة (توسع جزئي) بتكلفه اجماليه بلغت 4 مليون و50 الف جنيه بنسبة تنفيذ 33% وانشاء مدرسة محمد عبدالمنعم الثانوية بصفط زريق و بتكلفة إجمالية بلغت 7 مليون جنيه بنسبة تنفيذ وصلت 50%.

كما انه من المقرر إنشاء مدرسة سهام عبدالحميد السيد الثانوية بشوبك اكراش بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليون و 744 الف جنيه بنسبة تنفيذ 50% وانشاء مدرسة شوبك اكراش الابتدائية (توسع 8 فصول) بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و400 الف جنيه بنسبة تنفيذ وصلت 65% وانشاء مدرسة الهوابر الاعدادية (توسع 8 فصول) بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و400 الف جنيه بنسبة تنفيذ وصلت 100%.

وانشاء مدرسة العميد سويلم عبدالمنعم الابتدائية –عزبة فودة حبيب- اللبا بتكلفه اجماليه بلغت 5 مليون و379 الف جنيه بنسبة تنفيذ وصلت 45%.

ووصل إجمالي مشروعات قطاع التعليم الجاري تنفيذها بنطاق المركز 30 مليون جنيه و163 ألف جنيه.

علي جانب اخر كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عباده محمد عباده رئيس مركز ومدينة فاقوس بإزالة العبارات من علي جدران سور السكة الحديد والبدء في أعمال طلائه لاعادة الوجه الحضارى والجمالى للمنطقة، وكذا رفع الأتربة وتسوية الحفر بشارع السلام بالجليدر تمهيداً لرفع كفاءته ورصفه وتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

واضاف المحافظ ان رئاسة مركز ومدينة فاقوس شنت حملة مكبرة لرفع كافة الإعلانات واللافتات غير المرخصة وازاله العبارات من علي سور السكة الحديد والبدء في أعمال طلاء السور لإعادة الشكل الجمالي والحضاري للمنطقة فضلا عن قيام المعدات برفع الأتربة من شارع السلام وتهيئته بالجليدر تمهيداً لأعمال رصفه ورفع كفاءته تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل مراكز ومدن المحافظة.

وأشار رئيس مركز ومدينة فاقوس إلي أنه جارى إعادة رد الشئ لاصله ورفع كفاءة شارعي بورسعيد وسعد زغلول وعمل أرصفة جديدة وتلتورات ودهان البلدورات لإظهار شوارع المدينة بالشكل اللائق.

وأكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة بالمراكز والمدن والوحدات المحلية والقروية، لمتابعة سير العمل بها وللوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.