محافظ الفيوم : تطهير 20 مجرى مائي بطول 79 كم خلال شهر أبريل

محافظ الفيوم : تطهير 20 مجرى مائي بطول 79 كم خلال شهر أبريل
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن تطهير 78 كيلو و950 متر طولي، بعدد 20 مجرى مائي بمختلف أنحاء المحافظة، خلال شهر أبريل الماضي، ضمن أعمال مديرية الموارد المائية والري لتطهير الترع والمصارف من الطمي والحشائش التى تعوق وصول مياه الري إلى الأراضي الواقعة بالنهايات.
وأوضح المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، أن حملات تطهير الترع والأبحر خلال شهر أبريل الماضي، أسفرت عن تطهير 7 مجاري مائية "ترع" بطول 21 كيلو و450 متر طولي بدائرة الإدارة العامة لري شرق الفيوم، منها تطهير مسقة السبعة، وترعة الحريق، والبحر الواطي، وبحر الكفور، وجنابية خالد، وبحر كحيل، وجنابية عرفة.
وتابع: "كما تم تطهير 2 مجرى مائي "ترع" بطول 2 كيلو متر طولي بدائرة الإدارة العامة لري غرب الفيوم، شملت تجريف وتطهير بحر حسن واصف، وتجريف وتطهير محطة القاطع.
وأضاف وكيل وزارة الموارد المائية والري، أن الإدارة العامة لصرف شرق الفيوم، قامت بتطهير 4 مصارف بطول 42 كيلو متر طولي، وهي مصرف طبهار، ومصرف سنرو، ومصرف كفور الشيخ علام، ومصرف أبو دنقاش، كما قامت الإدارة العامة لصرف غرب الفيوم بتطهير 4 مصارف ـ أيضاً ـ بطول 13كيلو و500 متر طولي، خلال الشهر نفسه، شملت المصارف تطهير مصرف خور النيل، ومصرف البلد، ومصرف القصر، ومصرف نزاز دفنو.