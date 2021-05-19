خالد ميرى : الدعم المصرى للقضية الفلسطينية لا يقبل المزايدة بأى شكل من الأشكال

قال خالد ميرى ، رئيس تحرير جريدة الأخبار ، إن إعلان الرئيس السيسي مبادرة دعم مصر لإعادة الإعمار فى غزة بـ 500 مليون دولار ، خلال القمه الثلاثية مع الرئيس الفرنسى وملك الأردن أمس، تعد خطوة كبيرة، مؤكدا أن هناك تأييد واسع من كل مؤسسات الدولة للرئيس السيسي على هذه الخطوة .

وأضاف " الميرى " ، خلال حواره ببرنامج صباحك مصرى ، المذاع على فضائية إم بى سى مصر ٢ ، أن الدعم المصرى للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى، لا يقبل المزايدة بأى شكل من الأشكال.

وأشار إلى أن مصر قدمت الكثير من الدماء ، وليس هناك أغلى منه دفاعاً عن القضية الفلسطينية ، مؤكدا أن مصر دائما فى الصدارة للدفاع عن فلسطين ، والرئيس السيسى فى كل لقاءاته يؤكد أن الحل العادل والأمثل، هو استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية ، لافتا إلى أن مصر دائما تبنى وترمم فى ضهر فلسطين .