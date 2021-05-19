بكلمات رومانسية.. لقاء الخميسي تتغزل في زوجها محمد عبد المنصف

لقاء الخميسي و زوجها في احدث ظهور

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، جمهورها صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



و ظهرت لقاء الخميسي في الصورة مع زوجها محمد عبد المنصف مما اثار اعجاب متابعيها.

وعلقت علي الصورة قائلة :" معا للأبد "



وشاركت الفنانة لقاء الخميسي في مسلسل "ضد الكسر" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.

مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وتارا عماد، ونور إيهاب، ولقاء الخميسي، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.