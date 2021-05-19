مستشفى قفط التعليمى يعلن خروج ١٠حالات بعد تعافيهم من كورونا

بإجمالى ٣٤٠ حالة

أعلن مستشفى قفط التعليمى بقنا، اليوم الأربعاء، عن خروج ١٠ حالات كورونا، بعد تلقيهم للعلاج طبقا لبروتوكول وزارة الصحة، و تعافيهم من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور أحمد كمال، مدير مستشفى قفط التعليمى، شهد المستشفى اليوم الأربعاء خروج ١٠ حالات جديدة، ليرتفع إجمالى عدد حالات الشفاء إلي ٣٤٠ حالة منذ بدء الموجة الثانية.

وأشاد كمال، بدور وجهد للفرق الطبية بالمستشفى من أطباء وتمريض وكل العاملين بها، فى التعامل مع مرضى كورونا، بدعم ورعايةمن الدكتور محمد فوزى، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية.



وأشارت الدكتور إسراء جمال، المشرف الطبي بالمستشفى، إلى أن الحالات التي تماثلت للشفاء، تباينت حالاتهم ما بين متوسطة و مزمنة، من بينهم حالة عناية مركزة، فيما تراوحت أعمارهم ما بين ٣٧ و ٧٩ عاماً.

‏

وأضاف الدكتور محمد رمضان، مدير فريق مكافحة العدوي بالمستشفى، أن المستشفى لا تتأخر عن تقديم الدعم الكامل للمرضي حتى تماثلهم للشفاء التام، مطالباً المواطنين بتوخى الحذر وعدم الخروج فى التجمعات مع الإلتزام بالاجراءات الاحترازية المقررة من قبل الدولة.