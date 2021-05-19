أخبار التعليم.. وزير التعليم: تدريب المعلمين على مناهج 4 إبتدائي الجديدة قبل الدراسة.. و7 معلومات مهمة عن جامعة الإبتكار

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها على مدار اليوم:

قبل تدريسها العام القادم.. وزير التعليم: تدريب المعلمين على مناهج 4 ابتدائي الجديدة قبل الدراسة

بعد موافقة مجلس الوزراء على إنشائها.. 7 معلومات مهمة عن جامعة الابتكار

في 10 مدارس عامة فقط .. توضيح مهم من وزير التعليم لـ قرار تدريس اللغة الصينية بالمدارس

للطلاب الوافدين .. احصل على فرصة للمشاركة في الرابطة المصرية للخريجين

كل ما تريد معرفته عن شروط التقديم لـ الصف الأول الابتدائي في المدارس

الداودي يناقش جاهزية مدارس قنا لامتحانات الثانوية العامة

31 مايو .. آخر موعد للتقديم بمسابقة الشعر لطلاب جامعة القاهرة

جامعة سوهاج تبحث آليات التعاون مع مجموعة شركات الأسمنت بقنا

اتفاقية تعاون بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات باريس



الخشت يتفقد أعمال إنشاء مبنى العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش الياباني

رئيس جامعة أسيوط : انخفاض عدد حالات مرضى كورونا إلى 50 حالة بالمستشفى الجامعي