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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فلترقد في سلام.. وفاة زوج شقيقة المخرج خيرى بشارة

خيرى بشارة
خيرى بشارة

نشر المخرج خيرى بشارة تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أعلن فيه رحيل زوج شقيقته. 

وقال خيرى بشارة : "رؤوف سلامة زوج أختي العزيز وصديق العمر، كم أحبك الجميع، فلترقد في سلام".

مسلسل السنونو 

ويواصل المخرج الكبير خيرى بشارة تصوير المسلسل السورى  السنونو، داخل أحد الفنادق في مدينة دبي، ومن المقرر أن يعرض العمل خلال شهر رمضان القادم.

 

العمل تدور أحداث المسلسل على متن سفينة ترسو في أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة وتحمل على متنها  أشخاص من جنسيات مختلفة.

 

العمل من بطولة طاقم العمل كل من الفنانين  ياسر العظمة  عابد فهد، ديمة الجندي،  محمد قنوع ،  جرجس جبارة ،  ليا مباردي ، ومن تأليف بطله ياسر العظمة.

خيرى بشارة في دبي من أجل السنونو

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وكان آخر أعمال خيرى بشارة في الدراما التليفزيونية المصرية هو مسلسل لعنة كارما الذي قامت ببطولته كل من هيفاء وهبي وشيرين وتم عرضه خلال شهر رمضان قبل الماضي.

 

أخر أعمال المخرج خيري بشارة مسلسل "لعنة كارما" بطولة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، فارس رحومة، زكي فطين عبد الوهاب، محمد سليمان، شيرين، ومن تأليف عبير سليمان.

 

كان  مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي  احتفى بمسيرة المخرج القدير خيرى بشارة مخرج آيس كريم فى جليم وكابوريا وغيرها، من خلال ندوة عقدت فى جدة بالسعودية ، وقد عرض  المهرجان خمسة من أهم أفلامه التى تم إعادة ترميمها فى جدة والرياض والظهران  ، كما نشر كتاب خيرى بشارة "المتمرد".

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