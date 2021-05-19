شاهد .. الأمير هاري يثير القلق في القصر البريطاني من جديد

أثار الأمير هاري، القلق بين أفراد الأسرة الملكية من جديد ، بسبب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها خلال حواره مع الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، بعد حديثه عن شكل الحياة الملكية في القصر البريطاني من الداخل .

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن مقطع فيديو تم بثه منذ أيام، به ترقب لحوار جديد مع الأامير هاري يتحدث خلاله عن الأميرة ديانا وأسرار جديدة عن الأسرة الملكية .

وتسبب ذلك المقطع في إثارة البلبلة والإستياء من أفعال الأمير هاري و زوجته، فإن كلا من هاري و وليام إتفقا على ألا يذيعوا أسرارا تخص القصر البريطاني إعلاميا .

ويبدو أن الأمير هاري ، خرج عن النص أثناء حديثه مع الإعلامية الشهير أوبرا وينفري، فقد تحدث عن علاقته بالأميرة دسانا و حياتها في القصر و علاقتها بمن حولها .

جدير بالذكر أن الملكة إليزابيث استاءت من تصريحات الأمير و زوجته التي وصفها بعض المحللين بـ" المستفزة “ بعد اللقاء الأخير الذي ظهرا خلاله .