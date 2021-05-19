نائب بـ الشيوخ يكشف سبب استعداد مصر لاستخدام حصتها بـ صندوق النقد الدولى لدعم السودان

لمساندتها فى تحقيق التنمية المستدامة..

أشاد النائب، ابو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ ، بما أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن استعداد مصر لاستخدام حصتها فى صندوق النقد لدعم السودان ، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتبنى استراتيجية لدعم أشقائنا في السودان ، بالمرحلة الدقيقة التي يمرون بها فى الوقت الحالي ، كما أن هذه الخطوة الجادة تأتى من الاقتناع الراسخ، الموجود لدى الدولة المصرية ، بأن أمن واستقرار السودان، جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر.

وأكد “ إمام” فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد ” أن دولة السودان الشقيقة، تعد بمثابة العمق الأمنى القومي لمصر ، ومن هنا أعطت القيادة السياسية دعما واهتماما غير مسبوقا، آخرها توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، و للمساهمة فى إسقاط الديون عنها، حتي تنطلق مرة أخرى، نحو البناء والإعمار بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

جاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي التزام مصر ببذل المزيد من الجهود لدعم السودان وتقليص أعباء ديونها ودعم برنامج الإصلاحي الهيكلي لاقتصادها في ظل الأجواء السياسية التي تشهدها حاليا.

وفقا لمصادر مطلعة داخل وزارة المالية والبنك المركزي المصري ، فإن مصر سوف تستخدم حصتها في صندوق النقد الدولي والمقدرة بـ ٢.١ مليار وحدة سحب بما يعادل ٣.٦ مليار دولار، تم زيادتها في أبريل الماضي بمعدل ٢.٨ مليار دولار لتقترب من٦ مليارات دولار حاليا.

وأشارت المصادر إلي أن الحكومة المصرية تثمن الجهود التي تقوم بها السودان نحو الإصلاح الاقتصادي و تدعم الدولة المصرية هذه التوجهات باعتبارها ركيزة للتنمية الشاملة في القارة الأفريقية.

وأوضحت المصادر أن حكومتا البلدين اتفقتا علي نقل تجارب الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها مصر حتي يتم الاستفادة منها داخل السودان، مشيرة إلي أن ما أنجزته مصر أصبح نموذجا يحتذي بها وفقا لما أعلنه صندوق النقد الدولي في وقت سابق.

كان السودان قد حصل في منتصف ديسمبر الماضي علي قرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار للمساهمة في تقليص أعباء الديون علي الدولة.

ويستهدف السودان تقليص ما لا يقل عن 50 مليار دولار من ديونه الخارجية المستحقة لمؤسسات مالية دولية ودائنين ثنائيين رسميين ودائنين تجاريين وحصلت الدولة علي قروض من بريطانيا والولايات المتحدة لسداد متأخرات ديونها بنسبة ٨٥% من تلك الالتزامات .