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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال عيد الفطر..

وزيرة الصحة: تقديم التوعية الصحية لـ250 ألف مواطن بـ7 محافظات ..فيديو

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن فرق التواصل المجتمعي بالوزارة، قدمت التوعية الصحية لأكثر من 250 ألف مواطن بـ 7 محافظات خلال أيام عيد الفطر المبارك، في إطار حرص الوزارة على نشر الوعي الصحي لدى المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، بما يساهم في خفض معدل الإصابات بالفيروس.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم نشر فرق التواصل المجتمعي بمحافظات (القاهرة، إسكندرية، الفيوم، دمياط، كفر الشيخ، الجيزة، بورسعيد)؛ لتكثيف حملات التوعية الصحية بفيروس كورونا المستجد للمواطنين، حيث تجوب مختلف أنحاء المحافظات، والمرور على الأسواق العامة، والمقاهي، ومحطات القطارات، والمواصلات العامة، ودور العبادة، والمحال التجارية، وأماكن التجمعات، بالإضافة إلى المرور على الأهالي بالقرى بالتنسيق مع العمد والمشايخ.

وأضاف "مجاهد" أنه يتم تقديم التوعية الصحية للمواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد، أهمها ارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو فركها بالكحول، بالإضافة إلى أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، لافتًا إلى أنه يتم تقديم شرح عملي للمواطنين بكيفية ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة وكذلك كيفية التخلص منها بشكل آمن بعد استخدامها.

 

وتابع أن الفرق تقوم بـ حث المواطنين على اتباع الأساليب الصحية للوقاية من الإصابة بأي أمراض معدية، وكذلك تعريفهم بالخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة والسكان وضرورة المشاركة والاستفادة منها مثل مبادرات الصحة العامة، بالإضافة إلى توعية المواطنين بالتغذية السليمة للوقاية من أمراض سوء التغذية، مضيفًا أن الفريق يقوم بتوزيع المستلزمات الوقائية على المواطنين وتشمل (الكمامات، الكحول).

 

وأشار إلى أن التوعية تشمل أيضًا تعريف المواطنين بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا، وكيفية التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص للحصول على اللقاح، كما يقوم الفريق بالمرور على مراكز لقاحات فيروس كورونا لتوعية المترددين عليها بأهمية الحفاظ على تلقي الجرعتين (الأولى والثانية) للقاح، لحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس وبما يعود بالنفع على الصحة العامة، وكذلك الإجابة عن استفسارات المواطنين فيما يخص اللقاحات.

 

ولفت "مجاهد" إلى أن الفرق الطبية بمبادرات "100 مليون صحة" تقوم بالتعاون مع فرق التواصل المجتمعي في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وخاصة بمبادرة "رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي"، وصرف العلاج للمرضى بالمجان من خلال العيادات المتنقلة، كما يتم المرور على المرضى بالعزل المنزلي بالتعاون مع الفرق الطبية ب "مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات فيروس كورونا بالعزل المنزلي"، للاطمئنان على حالتهم الصحية وتوزيع حقائب أدوية بروتوكولات العلاج لهم بالمجان، وكذلك تقديم التوعية لهم بالأساليب الصحية خلال فترة العزل المنزلي، وتوجيه الحالات التي تحتاج إلى رعاية متقدمة للمستشفيات لتلقي الخدمة الطبية اللازمة حرصًا على صحتهم.

 

وذكر "مجاهد" أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أكدت أهمية دور فريق التواصل المجتمعي في التواصل الفعال مع المواطنين ميدانيًا بما يساهم في رفع الوعي الصحي للمواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا وخفض معدل الإصابات، مؤكدة على ضرورة استمرار حملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية من خلال فرق التواصل المجتمعي بالوزارة وذلك بقوى بشرية للفريق حوالي 5 آلاف مثقف صحي، و14 ألفًا من الرائدات الريفيات موزعين بجميع محافظات الجمهورية.

 

وناشد "مجاهد" المواطنين مجددًا في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان بالمحافظة، أو الاتصال بالخط الساخن (105) لتلقي الاستفسارات والتوجه إلى أقرب مستشفى، كما أكد أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية من خلال إرسال رسائل نصية بها كلمة "عزل" على الرقم (1440).

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