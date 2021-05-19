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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يكلف حياة كريمة بمتابعة المشروعات الجارية لتطوير الريف

جانب من جولات لجنة
جانب من جولات لجنة حياة كريمة

تواصل الأجهزة المعنية بالمحافظة ، جهودها لمتابعة المشروعات الجارية من أجل تحويل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، للتطوير الشامل للريف المصرى لواقع ملموس .

 

و كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وحدة حياة كريمة بالمحافظة بزيارة قرية إقليت، والتي تأتى من ضمن 31 قرية رئيسية و 114 قرية فرعية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، وذلك من أجل تحسين مستوى المعيشة للمواطنين بهذه القرى سواء في المرافق العامة ، من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وإتصالات وطرق ، بالإضافة إلى رفع مستوى جودة الخدمات بالإنشاء والصيانة الشاملة لمجمع الخدمات والمدارس ومكاتب البريد والوحدات الصحية .

 

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من جانبه، أوضح المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة، بأن قرية إقليت يتبعها ٣ قرى فرعية هي منيحة والرغامة البلد وفطيرة ، بجانب 22 عزبة ونجع بإجمالى عدد سكان يصل لنحو 50 ألف و 900 نسمة موزعين على حوالى 10 ألاف أسرة .

 

ولفت إلى أن أعضاء لجنة وحدة حياة كريمة قامت بمتابعة الأعمال الجارية بمشروع الصرف الصحى تنفيذ الهيئة القومية حيث جارى العمل في شبكات الإنحدار بهذه القرى ، كما أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم توفير قطع الأراضى المطلوبة لمحطات الرفع ، فضلاً عن محطة المعالجة بمنطقة أبو وير .

 

وأضاف ناجح مصطفى، أنه تم متابعة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة مدرسة الرغامة البلد الصناعية ، وعقب ذلك توجه أعضاء وحدة حياة كريمة لمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو حيث تم عقد إجتماع مع مسئولي الوحدة المحلية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وممثلين عن الأهالى حيث تم عرض عدد من قطع الأراضى لإختيار الأنسب منها لإقامة محطة الرفع والمعالجة بقرية العتمور .

 

وقرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، في جولة ميدانية شملت العديد من الأسواق والمناطق السكنية وشوارع وطرق السماد وشرق البندر والحدادين والنفق والحصايا والمشرحة العمومية وكسر الحجر والجبانة القديمة، إلغاء التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في أعمال النظافة بحى جنوب، وذلك بعد رصد المحافظ وجود تراكمات من القمامة والمخلفات بشارع جبانة أسوان القديمة ، والمدينة الصناعية القديمة في ظل تصاعد الأدخنة بعد قيام الأهالى بحرق المخلفات نتيجة تقاعس الشركة عن رفعها أولاً بأول.

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الرئيس عبد الفتاح السيسي التطوير الشامل للريف المصري

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