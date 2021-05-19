بالتنسيق مع مصر.. اتحاد الشغل التونسي يعتزم إرسال مساعدات لـ فلسطين

أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الأربعاء، أنه يعتزم إرسال عدد من قوافل المساعدات لفلسطين قريبًا.

ووفقًا لإذاعة "موزاييك" التونسية، قال "الطبوبي"، في تصريحات اليوم الأربعاء، إنه سيرسل بالاتفاق مع رئيس الجمهورية قيس سعيد مجموعة قوافل مساعدات نحو الأراضي الفلسطينية قريبا، وبالاتفاق والتنسيق مع السلطات المصرية.

ودعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي، إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والبضائع المستوردة من الدول الأوروبية التي تساند الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه ضد فلسطين.

واعتبر “الطبوبي”، أن الأطراف الأوروبية والأمريكية هي "المجرمة رقم واحد" في حق الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن الدعم لفلسطين اليوم يكون عن طريق المعادلة الاقتصادية.

ونظم الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، مسيرة وطنية بمشاركة عدة منظمات وطنية وحقوقية لنصرة فلسطين.