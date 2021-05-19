أخصائي علاج إدمان : غالبية المتعاطين في الفئة العمرية بين ١٥ إلى ٢٠ عاماً

قال دكتور هشام جمعة، أخصائى علاج الإدمان ،أن مشروع قانون إنهاء خدمة الموظف الذى يتعاطى للمخدرات سيساهم فى تقليل الجرائم وتحسين أداء الخدمات الحكومية .

وأضاف " جمعة " ، خلال حواره ببرنامج صباحك مصرى ، المذاع على فضائية ام بى سى مصر ٢ ، أن نسبة الإدمان فى مصر ٢٪ ونسبة التعاطى ١٠% من المجتمع .

وأشار أخصائى علاج الادمان، إلى أن النسبة الغالبة للمتعاطين فى الفئة العمرية بين ١٥ إلى ٢٠ عاماً ، لافتاً إلى أن هناك خطة متكاملة من صندوق مكافحة الإدمان للحد من هذه الظاهرة .

وتابع أخصائى علاج الادمان، أن المخدرات تسبب الكثير من الجرائم ، بالإضافة أنها تؤثر على الجهاز العصبى بشكل كبير جداً.