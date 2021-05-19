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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيروس كورونا

البرازيل: 75 ألف و445 إصابة جديدة و2513 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة فى  البرازيل  تسجيل 75 ألفًا و445 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي نحو 15.73 مليون حالة.

 

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، عبر موقعها الالكتروني، اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد بواقع 2513 ليصل إجمالي الوفيات إلى 439 ألفًا و50 وفاة.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل على نحو خطير، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.

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فى سياق متصل، أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" صباح اليوم الاربعاء، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 164 مليونا و251 ألف حالة.


وأوضحت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 3 ملايين و405 آلاف حالة.


يذكر أن، الصين تتصدر دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وروسيا والمكسيك وإندونيسيا.

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