9 موافقات حكومية أقرها مجلس الوزراء اليوم.. "إنفوجراف"

أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، الأربعاء، خلال اجتماع المجلس، عددًا من القرارات والموافقات الحكومية نعرضها لكم في النقاط التالية:

1- إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الابتكار" بالعاشر من رمضان ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح



2- إنشاء فرع "جامعة السويس" بمدينة "أبورديس" بمحافظة جنوب سيناء على مساحة 50 فدانا



3- الموافقة على الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية



4- اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية

5- التصرف بالبيع إلى شاغلى بعض قطع الأراضى والمقيمين عليها من "حسنى النية"والتى تدخل ضمن أراضى الـ (76) فدانا الكائنة بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط

6- شراء جهاز قياس انحلال الانبعاث الفلوريسينى والثابت فى المنطقة المرئية وتحت الحمراء

7- تعاقد محافظة القاهرة مع شركتين متخصصتين في الخدمات البيئية المتكاملة وتدوير المخلفات

8- استصدار قرار بتسجيل الأراضي محل مبادلة المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومى طرف الشركة القابضة للصناعات الغذائية

9- الموافقة على القواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس