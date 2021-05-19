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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوجل تطلق أداة جديدة للكشف عن الأمراض الجلدية الشائعة.. تفاصيل

تقنية جوجل الجديدة
تقنية جوجل الجديدة

كشفت شركة جوجل Google، عن أحدث أدواتها في مجال الرعاية الصحية، عبر فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين I/O لعام 2021، والتي تستخدمة الشركة الأمريكية للكشف المبكر عن الأمراض، حيث تأمل في إطلاق برنامج تجريبي من مشروعها الجديد لعلاج الأمراض الجلدية في وقت لاحق من هذا العام.

وكما ذكر موقع "the verge" التقني، تعمل أداة الويب الجديدة من جوجل، على مساعدة المستخدمين في الحصول أو التعرف على مزيد من المعلومات لأكثر الأمراض الجلدية الشائعة في العالم، عن طريق التقاط صور لمناطق المصابة من الجلد أو الشعر أو الأظافر، عبر الهواتف الذكية والتي تعمل باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

 

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وبحسب الموقع التقني، تتيح أداة جوجل الجديدة لمالكي الهواتف الذكية، التقاط ثلاث صور بزوايا مختلفة للمنطقة الجلدية التي بها المشكلة، ثم يقوم المستخدم الذي يبحث عن إجابة لمشكلته، بالإجابة عن بعض الأسئلة البسيطة تتمثل في ما هي المشكلة التي يواجهها في الوقت الحالي، و الأعراض التي يشعر بها، إلى جانب الأسئلة التقليدية كنوع بشرته.

وبناء على المعلومات المقدمة، تحلل أداة جوجل البيانات وتقوم أنظمة الذكاء الاصطناعي بمقارنتها بين مجموعة مكونة من 288 المعلومات تم تدريبها على التعرف عليها بمعرفة أشهر أطباء الجلدية، وتمنح المستخدم أقرب الاحتمالات المطابقة لحالته.

وقام فريق جوجل بتدريب نموذج الويب الجديد، على ملايين الصور لمشاكل الجلد المختلفة، وآلاف الصور للبشرة السليمة، و65 ألف صورة من الإعدادات السريرية، والتي تأخذ في الاعتبار العمر والجنس والعرق وأنواع البشرة وعوامل أخرى يمكن أن تؤثر في النتائج المحتملة.

وعند اختبارها للأداة الجديدة على حوالي 1000 صورة لمشاكل الجلد من مجموعة متنوعة من المرضى، حددت "جوجل" حالة صحيحة في الاقتراحات الثلاثة الأولى في 84 % من الوقت، حيث تضمنت الحالة الصحيحة واحدة من المشكلات المحتملة بنسبة 97 % من الوقت.


وتهدف أداة جوجل الجديدة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للحد من الأمراض الجلدية المنتشرة بكثرة على مستوى العالم، وتوسيع جهودها في مجال مراقبة الصحة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، لمساعدة الأشخاص في الكشف المبكر عن الأمراض الأكثر خطورة مثل سرطان الثدى والسل، بكفاءة أكبر.


ووفقا لمدونة الشركة سوف تساعد التقنيات الحديثة مستخدمو الهواتف الذكية في الحصول على المزيد من المعلومات الدقيقة والموثوقة حول الحالات المرضية الشائعة، دون الحاجة إلى قضاء ساعات في إجراء عمليات بحث عبر الإنترنت، حيث تتلقي نتائج البحث الخاصة بمحرك جوجل الأشهر حوالي 10 مليارات استفسار سنوي عن حالات أمراض الجلد.

ويمكنك تجربة أداة جوجل الصحية للتعرف على الأمراض الجلدية من خلال الرابط التالي هنا

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