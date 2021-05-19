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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أغلقنا الشارع ساعتين.. ماندو العدل يكشف كواليس تصوير مشهد صعب بـ"بين السما والأرض"

ماندو العدل
ماندو العدل

كشف المخرج ماندو العدل كواليس تصويره أحد المشاهد الصعبة في مسلسل "بين السما والأرض" في شارع العجوزة.

 

وقال خلال حلوله ضيفا على موقع صدى البلد:" أنا طلبت أن أوقف شارع العجوزة في الاتجاهين لأن لدي 11 ممثلا سيقومون بالمشهد، وسمحوا لنا أن نصور ساعتين في الصباح، وقمنا بعمل بروفة وبعدها صورناه على الفور.

 

مسلسل بين السما والأرض مأخوذ عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ، وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف التى تجمع بين الكوميديا والتراجيديا.

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 فريق عمل مسلسل بين السما والأرض

مسلسل بين السما والأرض" يعرض في رمضان 2021 ومكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.

نجلاء بدر يسرا اللوزي مسلسل بين السما والارض بين السما والأرض ماندو العدل

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