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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن الدقهلية يكشف تفاصيل تداول مقطع إباحى لطالبة ثانوى بالدقهلية

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية ، من كشف تفاصيل تداول فيديو إباحي يظهر فيها مناطق حساسة لطالبة لمدة 5 دقائق علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، وذلك بعدما أبلغت طالبة بالثانوية العامة ، عن طالبان قام أحدهما بالتحصل منها علي مقطع فيديو،  يظهر فيه أجزاء حساسة من جسدها لارتباطه بها عاطفيا، إلا أنه أرسله لصديق له من نفس قريته، وهددها بنشره وبعد رفضها ابتزاها الشخصين وقام بنشره علي صفحة وهمية لمدة 5 دقائق ثم أغلق الصفحة .


وورد اخطار لمديرية أمن الدقهلية يفيد بحضور اثنين إلي مأمور مركز شرطة السنبلاوين، وهما كلا من "وليد هـ. م." إداري بجامعة الأهرام الكندية بالجيزة ، وكريمة شقيقة "فاطمة هـ. هـ."، 18 عاما طالبة بالصف الثالث الثانوي العام، ويقيمان بقرية " كفر العناينة " دائرة المركز ، واتهما المدعو "يوسف م. ع."، 21 عاما عامل ، ومقيم قرية "الشعالة " دائرة المركز بابتزاز الثانية بنشر مقطع فيديو لها يظهر فيه أجزاء حساسة من جسدها، وتهديدها بنشره على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك " من خلال صفحة وهمية بإسم " رجب محمد ".


وأكدا في بلاغهما أنه عند رفضها قام بنشر الفيديو على ذات الصفحة لمدة 5 دقائق وقام بغلقها عقب ذلك .


وبسؤال الطالبة، في محضر الشرطة، أكدت بارتباطها عاطفيا بالمدعو "محمود ا. م." 19 عاما طالب بالمدرسة الثانوية الزخرفية بالسنبلاوين ومقيم قرية "الشعالة " دائرة المركز، وهو صديق المشكو في حقه وأنها قامت بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه بإرادتها إلا أنه قام بإرساله لصديقه وإتهمتهما بالتشهير بها . 


وبتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما ، في محضر الشرطة، اعترفا بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4454  لسنة 2021 إداري مركز السنبلاوين ، وجاري العرض علي النيابة العامة.

امن الدقهلية تداول فيديو فيديو اباحى السنبلاوين طالبة

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