فيديو جراف.. منى زكي تكشف أسرارا لأول مرة عن والدتها

حلت النجمة منى زكي في ضيافة الإعلامية لميس الحديدي مساء الثلاثاء الماضي للحديث عن مسلسلها الأخير “لعبة نيوتن” عقب نجاحه الكبير في شهر رمضان الماضي.

قصة والدة منى زكي وهروبها من المنزل

تطرقت الفنانة منى زكي للحديث خلال الحلقة عن تفاصيل شخصية هنا التي جسدتها في مسلسل لعبة نيوتن كما تحدثت عن تفاصيل عن حياتها الشخصية وحياة والدة منى زكي التي تزوجت في سن صغير بسبب ظروف أسرتها الصعبة التي جعلت جدتها تعجل من زواج ابنتها برجل يكبرها بسنوات عديدة في السن .

والجديد بالذكر أن الفنانة منى زكي شاركت في مسلسل لعبة نيوتن الذي عرض على شاشة الفضائيات رمضان الماضي بجانب مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم محمد ممدوح وأحمد فراج وسيد رجب .

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول اسرار شخصية عن حياة منى زكي من خلال الفيديوجراف التالي.