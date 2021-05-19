ضبط طالب وعامل نشرا مقطع فيديو مخل لفتاة لابتزازها

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لإحدى الفتيات تقوم بتصوير نفسها بطريقة منافية للآداب.

وبالفحص تم تحديد الفتاة المٌشار إليها، وتبين أنها (طالبة - مقيمة بمحافظة الدقهلية) وبمناقشتها أقرت بوجود علاقة بينها وبين أحد الأشخاص (طالب – مقيم بذات العنوان)، وأنها قامت بتصوير الفيديو المٌشار إليه وإرساله له، وإتهمته وصديق له "عامل – مقيم بذات العنوان" بإستخدام الفيديو لإبتزازها والتشهير بها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط المتهمان ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.