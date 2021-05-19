مصطفى محمد يشارك متابعيه صور أثناء قضاء عطلته الصيفية

نشر اللاعب مصطفى محمد ، لاعب نادى جالاطا سراى التركى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات “إنستجرام” عدة صور جديدة له.

وظهر مصطفى محمد ، فى الصورة على الشاطئ، أثناء قضاء عطلته الصيفية.

وقال مصطفى محمد، في تصريحات لوسائل الإعلام التركي عقب المباراة: "أبارك للفريق بأكمله على الفوز المهم بالنسبة لي ليس التسجيل بل الفوز".

وأضاف:" شعرت بألم شديد في قدمي، لقد عانيت من صعوبة خلال المباراة. ولكن في هذه المباراة كان علي أن أثبت نفسي، أهنئ الفريق بأكمله الحمد لله ، لقد فزنا بهذه المباراة ".

وأشرك فاتح تريم مصطفى محمد في الدقيقة 58 بدلًا من أكابا بعدما تعرض للإصابة في مباراة الفريق الماضية أمام بشكتاش، وخروجه على نقالة قبل انتهاء المباراة، والدموع منغمرة على وجهه، وتأكيد الصحف التركية بغيابه لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع.