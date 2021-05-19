ريهام الزيني تكتب: في العيد ملل .. فما الخلل ؟!

ثمة إختلاف كبير وفوارق واضحة لا يمكن إنكارها بين مظاهر الإحتفال بالعيد في الماضي والحاضر،فكلما تقدم بنا الزمن نستذكر دائما الماضي الجميل،لما كان له من سحر وجمال يشفى القلوب ويسر الناظرين،ونحن نقلب صفحات الماضي،وننفض عنها الغبار،ونغوص في بحار تلك الذكريات،نجد ثمة فجوة،ثمة فرحة في أعيادنا غائبة،نحاول أن نبحث عنها،بل نتمنى أن تعود،ولكن هيهات.

وللتعرف على تلك الفوارق سيكون من المنطقي طرح تساؤلات في محاولة للبحث عن المعني الحقيقي للعيد،ولماذا غابت طقوسنا الدينية والإجتماعية القديمة،لماذا فقد المسلمين لذة مظاهر العيد ورونقه،لماذا أصبحت تقتصر على المجاملات التي لا تتعدى المكالمة الهاتفية وفي أغلب رسالة علي الجوال؟،فما السبب ومن أين جاء الخلل الذي جعل العيد مللا هكذا؟.

وللإجابة عن هذه الإشكالية لا بد أن نعرف أولا وبدقة:

ما هو العيد:-

العيد أحبتي من العود والمعاودة،أُطلق على(عيد الفطر)هذا الإسم نسبة إلى الإفطار الذي يأتي بعد الصوم،إستعدادا ليوم الحصاد وجني الثمار بعد أن إبتلت عروقنا وتغذت نفوسنا وهدأت أرواحنا،فهو رأس السنة الحقيقي بعد أحد عشر شهرا من الجهد والعمل،وأما (عيد الأضحي)سمي بهذا الإسم نسبة بيوم التضحية والفداء عن إسماعيل-عليه السلام،وكيف كانت شدة إمتثالهما وصبرهما وتسليمهما لأوامر الله تعالى،فهو عيد المسلمين الأكبر،يأتي مع عبادة عظيمة وهي الحج.

ومن أين جاء الخلل الذي جعل العيد مللا هكذا؟.

نعم في العيد ملل..لأننا أخذنا أشياء وتركنا أشياء،علمنا شيئا وجهلنا أشياء،فبعد أن كان العيد يوم الفكرة العابدة لا الفكرة العابثة،يوم إثبات الأمة وجودها الروحاني لا الحيواني،يوم المبدأ لا المادة،يوما تعرض فيه الأمة جمال نظامها الإجتماعي لا يوم الشعور الواحد في النفوس والكلمة الواحدة علي الألسن،يوم إشعار الأمة بأن فيها قوة تغيير الأيام لا أن الأيام تتغير،يوم تغيير الأيام لا علي تغيير الثياب.

لما لا وقد أصبح العيد إستراحة الأسلحة يوما في شعبها الحربي،لما لا وقد ظنوا أن أعيادنا مجرد مناسبة إجتماعية فقط لا غير،لما لا وقد تجاهلوا أن أعيادنا شعيرة إسلامية تتجلى فيها كل مظاهر العبودية لله،فيظهر إتحادهم وتعلم كثرتهم بإجتماعهم معان لقوة الروابط الفكرية والروحية والإجتماعية والإنسانية والنفسية في أن واحد،فالجميع يلبي نداء صلاة العيد،الجميع أيد تتصافح،قلوب تتآلف،أرواح تتفادى،ورءوس تتعانق.

العيد الحقيقى سادتي ينبغي أن يحقق الغاياتِ المشروعة والأهداف،فليس العيد إلا لنتعلم كيف تتسع روح الجوار وتمتد روح الأسرة داخل الأمة،ليس العيد إلا لإظهار الذاتية الجميلة للأمم القوية لا للأمم الضعيفة،ليس العيد إلا التقاء الكبار والصغار في معنى الفرحة بمستقبل ناجح،ليس العيد إلا لتعليم الأمة كيف توجه بقوتها حركة الزمن إلى معنى واحد كلما شاءت،فقد وضع لها الدين هذه القاعدة لتبني عليها الأمثلة،نعم يقوده كل يوم منها إلى معنى جديد من معاني النصر،ليستخرج أهل كل زمن من معاني زمنهم فيضيفوا إلى المثال أمثلة مما تقتضيه مصالحها،وما أظن يوم الجمعة قد فرضت عيدا أسبوعيا،إلا تهيئة لذلك المعنى،فنجد كل سبعة أيام يجيء يوما يشعر المسلمين معنى القائد الحربي مع الجيش.

العيد الحقيقى سادتي هو العودة إلى الله وإلى سنة رسوله،العيد إذا وضعنا رؤوسنا نهاية اليوم،وأبناؤنا سالمين، وليس في رقابنا حق ولا مستحق،العيد ليس عيد القاطعين لأرحامهم،والمتعالين فى تصرفاتهم،العيد ما هو الإ صوت القوة يهتف بالأمة"إخرجي يوم أفراحك،إخرجي يوم إنتصاراتك"،العيد يمثل هوية المسلمين،يمثل"الحالة الطبيعية التي يجب أن تكون عليها أمة الإسلام"،وهنا يكون العيد فرصة لإعادة أواصر البنيان الإجتماعي من جديد،وتهيئة للأمة لإستئناف مسيرتها في قيادة البشرية إلى السبيل القويم،ويتحقق مبدأ الأمة التي قال عنها ربنا جل جلاله: ﴿ كنتم خيْر أُمة أُخرجت للناس ﴾،هنا يتجلى العيد الحقيقي للمسلم.

وبقي ما هو أصعب،فها هو العيد قد عاد،وليس بأحسن حال،ولكن جديده أنه في زمن قد أفسده الوباء كثيرا من مظاهره وطقوسه أكثر مما مضي،ويتحتم على الجميع الإمتثال للإرشادات،وها هي فرحة العيد منقوصة والأمة العربية تعيش أجواء مثقلة بحروب وصراعات تهزأ من أحاسيسنا ومشاعرنا،تنافسنا في أعيادنا وأحلامنا وآمالنا،ورغم تلك الأمواج المتلاطمة هل علينا هلال العيد من جديد يشع على الأمة إشعاع السعادة والسرور،ويحمل إليها رسالة تهنئة على جبين السماء بحروف من نور،إنها لتهنئة كريمة..من ضيف كريم..لأمة كريمة،أسال الله أن يجعل عيدكم محبته ورضاه وطاعته والجهاد في سبيله،ألبسكم الله من تقواه نورا،وأدام عليكم الأعياد دهورا.

وفي الختام.. ما أشد حاجتنا نحن المسلمين أن نفهم أعيادنا فهما جديدا صحيحا،حتى يأتى العيد ويكون يوما سعيدا تحدد فيه الأمة آمالها وأحلامها،لا كما تجيء الآن كالحة عاطلة لا معنى لها،أكبر عملها تجديد الثياب،ومليء الفراغ، وزيادة إبتسامة علي النفاق.

وهو ما يدفعني أختم مقالي بسؤالا حائرا سوف أضعه بين أيديكم وسأترك مشاركاتهم تتفاعل:

ما مقترحاتكم للحفاظ علي رصيدنا وتاريخنا الإسلامي؟!.

ما السبيل إلى تحقيق إستراتيجيات عاجلة للحفاظ على ما تبقى منه؟!.

تري هل يمكن أن نستعيده مستقبلا أم أنه أصبح حلم صعب المنال؟!.

