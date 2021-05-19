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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من السفارة الفرنسية لدى الكويت

سفارة فرنسا لدي الكويت
سفارة فرنسا لدي الكويت

أصدرت  السفارة الفرنسية لدى الكويت بيانا عاجلا بشأن دخول فرنسا حيث أكدت استئنافها وبشكل تدريجي إصدار التأشيرات إلى فرنسا، في انتظار إعادة فتح الحدود، وفقًا لجدول زمني.

 

وقالت السفارة في بيانها  في بحسب صحيفة النهار الكويتية  : من الآن فصاعدًا، على المتقدّمين الذين يمتثلون للفئات المهنية المصرح لهم بدخول فرنسا (أزواج الفرنسيين، لم شمل الأسرة، المهنيين الصحيين الذين يساهمون في مكافحة كورونا والطلاب".

 

وأضافت السفارة في بيانها : "واعتبارًا من 24 مايو الجاري، بامكان حاملي تأشيرة شينغن قصيرة الأجل والصالحة لمدة عام أو أكثر، والصادرة عن سفارة فرنسا، والتي انتهت صلاحيتها في 2020 أو 2021 تجديدها".

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وأشارت قائلة الي  أنه "اعتبارًا من الأول من يوليو، على جميع المتقدمين الآخرين، أن يودعوا طلبات التأشيرة من خلال موعد في Capago Kuwait"، مطالبة على الجميع بضرورة التقيد بالجدول الزمني المشار إليه.

 

كما أكدت السفارة علي  رفض أي طلب تأشيرة لا يقع ضمن هذا الجدول الزمني المحدد.

 

واستكملت السفارة بيانها قائلة "من أجل تنظيم التدفق، يرجى التقدم للحصول على تأشيرة خلال الأسابيع القادمة فقط إذا كان لدى المسافرين خططاً للسفر إلى فرنسا خلال فصل الصيف، بشرط فتح الحدود الفرنسية والتي لا تزال مغلقة حتى الساعة".

 

وأتمت السفارة بيانها قائلة: "إن الحصول على تأشيرة دخول لا يعني أنه يمكن للمرء الذهاب إلى فرنسا في زيارة سياحية أو مهنية بسيطة في الوقت الحالي ففي هذه المرحلة، يمكن فقط للمسافرين الذين يندرجون ضمن إحدى الفئات الاستثنائية المذكورة في شهادة السفر الصادرة عن وزارة الداخلية التقدم بطلب للدخول إلى البلاد".

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