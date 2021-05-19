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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

2 مليون شريط زنك..جهود الحكومة لتوفير بروتوكولات علاج كورونا خلال أبريل الماضى

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا حول جهود توفير كافة المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، وذلك خلال شهر أبريل 2021.


 وأكد الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، خلال التقرير استمرار التنسيق والتعاون مع هيئة الدواء المصرية لتوفير كافة المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا. 


وتمت الإشارة إلى أن الكميات التى تم ضخها بالسوق المحلى من قبل مختلف الشركات خلال شهر أبريل الماضى كانت كافية لسد احتياجات السوق المحلي، حيث تم توفير 884.558 عبوة من دواء "ازيثرومايسين" أقراص، و240.681 زجاجة "ازيثرومايسين" شراب، و 1.799.370 عبوة من دواء "باراسيتامول" أقراص، و286.940 زجاجة من "باراسيتامول" شراب، و1.961.202 شريط من دواء "زنك" أقراص، و1.663.287 شريط من "فيتامين سي" أقراص، بالإضافة إلى 200 ألف عبوة من دواء "هيدروكسي كلوروكين" أقراص، و1.604.230 شريط من دواء "افرمكتين" أقراص.

الدكتور مصطفى مدبولى مجلس الوزراء المستحضرات الدوائية فيروس كورونا الوزراء

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