عبد المعطى أحمد يكتب: العيد الذى لم نحتفل به!

الصحافة هى مهنة البحث عن المتاعب,فكثير هم الصحفيون الذين فقدوا حياتهم بسبب تغطيتهم لأخبار الحروب والكوارث,وكثير هم الصحفيون الذين زج بهم فى السجون لمواقفهم الشجاعة فى مناهضة الفساد وسوء استخدام السلطة,ومن ثم كان الاعتقاد الراسخ بأن حرية الصحافة لاتقدر بثمن,نظرا للدور التنويرى الذى تلعبه فى توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم, فضلا عن إلقاء الضوء على القضايا المهمة المثارة داخل المجتمعات المختلفة.ومن هنا جاءت فكرة تخصيص يوم للاحتفال بالصحافة,حيث ظهرت الفكرة بإعلان"ويندهوك"التاريخى خلال اجتماع للصحفيين الأفارقة أقامته منظمة اليونسكو, وعقد فى ناميبيا فى الثالث من مايو عام1991,وينص الإعلان على أنه لايمكن تحقيق حرية الصحافة إلا من خلال ضمان بيئة إعلامية حرة ومستقلة وقائمة على التعددية,وهو شرط مسبق لضمان أمن الصحفيين فى أثناء تأدية مهامهم, ولكفالة التحقيق فى الجرائم المرتكبة ضد حرية الصحافة تحقيقا سريعا ودقيقا,ويمثل هذااليوم فرصة للاحتفال بالمبادىء الأساسية لحرية الصحافة, وتقييم وضع الحريات الصحفية فى جميع أنحاء العالم,والدفاع عن وسائل الإعلام أمام الهجمات التى تشن على حريتها,فضلا عن تذكر الصحفيين الذين فقدوا حياتهم فى أثناء تأدية واجبهم المهنى والإشادة بهم.كما يعد هذا اليوم مناسبة لتجديد الالتزام بالدفاع عن حرية التعبير,ولتذكير العالم بنضال الصحفيين فى مختلف أنحاء العالم من أجل الحرية والحقيقة التى دفعوا فيها أثمانا باهظة مقابل حق المواطن فى أن يعرف مايدور حوله,وأن يكون هو صاحب القرار الأول والأخير فى اتخاذ قراره,وهو أيضا يوم للتذكيربالانتهاكات التى تتعرض لها المهنة والعاملون فيها,فهناك عشرات الدول حول العالم تفرض فيها الرقابة على المطبوعات.كما تفرض عليها الغرامات واحيانا يتم تعليق صدورها من الأساس,بينما يلقى الصحفيون والناشرون ألوانا من المضايقات والاعتداءات والتهديدات والاعتقالات, بل الاغتيالات فى بعض الأحيان.والأهم من ذلك أن هذا اليوم يعد فرصة ايضا كى يراجع العاملون اخلاقيات المهنة, ومدى الالتزام بها.

30 عاما مضت على اختيار الثالث من شهر مايو يوما لحرية الصحافة كنت أتمنى على الدولة المصرية أن تحتفل بالكلمة,وبحريتها مثلما نحتفل بشم النسيم, وبعيد العمال, وبعيد القمح,فكما يقول الأديب الكبير الراحل عبد الرحمن الشرقاوى فى قصيدته"شرف الكلمة":أتعرف مامعنى الكلمة؟مفتاح الجنة فى كلمة,دخول النارعلى كلمة,وقضاء الله هو الكلمة".

وكنت أتمنى من نقابة الصحفين أن تحتفل بهذا اليوم,وأن تنظم فى هذه المناسبة ندوة حول أوضاع الصحافة المصرية فى ظل التحديات التى تواجهها خاصة موجة الغلاء الفاحش التى ضربت أسعار الورق وكل مستلزمات الطباعة بأرقام غير مسبوقة,مما يهدد مستقبلها ومستقبل آلاف العاملين بها,وضرورة تدخل الدولة لإنقاذها من عثرتها المصيرية التى بالفعل جعلتها تقلص من عدد صفحاتها, مع اختفاء إعلاناتها التى كانت أحد أعمدة تمويل الصحافة طوال تاريخها.وكنت أتمنى ان تدرك نقابتنا العريقة ان التكنولوجيا الحديثة باتت خطراعلى مستقبل الصحافة الورقية,فهى تنقل الخبر وقت حدوثه,وشيئا فشيئا بدأت المواقع الإخبارية والفضائيات فى نشر الأخباروتغطيتها, وتحديثها دقيقة بدقيقة بشكل تفاعلى,ومع ذلك لم يهتم أحد بتحديث الصحافة الورقية,وإبداع ميزة نسبية تواجه بها التكنولوجيا الحديثة التى ربما تطيح بالعديد من الصحف,بل بالمهنة نفسها.!