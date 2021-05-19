ملاوي تحرق 20 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا .. اعرف السبب

اعدم لقحات فيروس كورونا

حرقت حكومة ملاوي ما يقرب من 20 ألف جرعة من لقاحات فيروس كورونا منتهية الصلاحية، رغم تأكيدات المنظمات الصحية أنها لا تزال آمنة للاستخدام.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، انتهت صلاحية 19610 جرعة من لقاح استرازينيكا بعد 18 يومًا من وصوله إلى ملاوي ، لكن منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأفريقي قالا إن اللقاحات كانت آمنة حتى منتصف يوليو.

ووصلت الدفعة المكونة من 102 ألف جرعة إلى البلاد في 26 مارس ، في إطار مبادرة الاتحاد الأفريقي ومنظمة الصحة العالمية.

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وانتهت صلاحيتها في 13 أبريل ، تاركة 18 يومًا لاستخدامها. تمكنت ملاوي من نشر حوالي 80 بالمائة منهم بحلول ذلك الوقت.

وقال جون نكينجاسونج ، مدير المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) ، وهي جزء من الاتحاد الأفريقي ، في مؤتمر صحفي أواخر الشهر الماضي ، إنه يمكن استخدام اللقاحات حتى 13 يوليو ، بناءً على تحليل إضافي أجرته الشركات المصنعة للمصل بالهند.

وحثت منظمة الصحة العالمية الدول الأفريقية على عدم إهدار اللقاحات الممنوحة لها ومع ذلك ، قالت حكومة مالاوي إنها لن تعطي لقاحات منتهية الصلاحية لمواطنيها.