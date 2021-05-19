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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل من CAF بتأجيل تصفيات كأس الأمم الأفريقية للنساء 2022

كاف
كاف

قررت لجنة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF، المنظمة للكرة النسائية، تأجيل المباريات المقررة في شهر يونيو ضمن تصفيات بطولة توتال كأس الأمم الأفريقية للسيدات ، المغرب 2022.

 

وأعلن “كاف”، عبر موقعه الرسمي وعبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، فى بيان عاجل، تأجيل البطولة، مؤكدا أن الخطوة تتفق مع قرار تأجيل التصفيات الأفريقية لبطولة FIFA لكأس العالم 2022 للرجال، هي نتيجة للقيود التي تفرضها جائحة Covid19 في أفريقيا، وكذلك تحديات البنية التحتية في القارة.

 

وتابع البيان، “ستقام الجولة الأولى الآن خلال نافذة FIFA الدولية في الفترة من 18 إلى 26 أكتوبر 2021، وستقام الجولة الثانية في نافذة FIFA في الفترة من 14 إلى 23 فبراير 2022”.

 

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، أصدر أمس قرارات تعيينات للجان الاتحاد القاري الدائمة وسط غياب تام للأسماء المصرية.

 

وصدقت اللجنة التنفيذية على التعيينات التي اقترحها الجنوب إفريقي المنتخب حديثا بالتزكية، على لجنة الطوارئ.

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