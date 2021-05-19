نشرة المرأة والصحة.. في اليوم العالمي لالتهاب الكبد.. تعرف على أبرز أسبابه.. هنا الزاهد تثير الجدل في أحدث ظهور

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي…

يحتفي العالم اليوم في الـ 19 من مايو، باليوم العالمي لـ التهاب الكبد (أ) هو عدوى شديدة العدوى في الكبد يسببها فيروس التهاب الكبد (أ)، ويعد الفيروس أحد أنواع فيروسات التهاب الكبد العديدة التي تسبب الالتهاب وتؤثر على قدرة الكبد على العمل.

تقع الكثير من السيدات فى أخطاء شائعة يمكن أن تضر بصحة ثدييك، فالثديان من أعضاء الجسم الحساسة ولكن لا يلتفتان إليها ،معظم السيدات لا يفحصن الثدي بانتظام، لكن ثدييك يحتاجان إلى رعاية خاصة.

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها بأحدث إطلالتها، ونشرت صورة جديدة لها أثناء وجودها في تنزانيا وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وتألقت بإطلالة صيفية تخطف الأنظار.

يحتفي العالم اليوم في الـ 19 من مايو، باليوم العالمي لـ التهاب الكبد، والتهاب الكبد (أ) هو عدوى شديدة العدوى في الكبد يسببها فيروس التهاب الكبد (أ)، يعد الفيروس أحد أنواع فيروسات التهاب الكبد العديدة التي تسبب الالتهاب وتؤثر على قدرة الكبد على العمل.