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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. في اليوم العالمي لالتهاب الكبد.. تعرف على أبرز أسبابه.. هنا الزاهد تثير الجدل في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي…

في اليوم العالمي لالتهاب الكبد.. تعرف على أبرز أسبابه
 

يحتفي العالم اليوم في الـ 19 من مايو، باليوم العالمي لـ  التهاب الكبد (أ) هو عدوى شديدة العدوى في الكبد يسببها فيروس التهاب الكبد (أ)، ويعد الفيروس أحد أنواع فيروسات التهاب الكبد العديدة التي تسبب الالتهاب وتؤثر على قدرة الكبد على العمل.

 

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في اليوم العالمي لالتهاب الكبد.. مشروبات فعالة للحفاظ على صحته

بإطلالة صيفية جريئة.. رانيا منصور تثير الجدل في أحدث ظهور لها

 

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في يومه العالمي.. أعراض غير متوقعة لـ التهاب الكبد .. تعرف عليها
 

يحتفي العالم اليوم في الـ 19 من مايو، باليوم العالمي لـ التهاب الكبد، والتهاب الكبد (أ) هو عدوى شديدة العدوى في الكبد يسببها فيروس التهاب الكبد (أ)، يعد الفيروس أحد أنواع فيروسات التهاب الكبد العديدة التي تسبب الالتهاب وتؤثر على قدرة الكبد على العمل.

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