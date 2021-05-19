برلماني: مشكلة محطة تحلية مياه أبي صقل بالعريش أمام المسئولين

عرض النائب رحمي بكير، نائب العريش شمال سيناء مشكلة المحطة الجديدة بأبي صقل، علي المسؤولين بعد أن تعددت شكاوي المواطنين من سوء حالة المياه وتغير لونها.

وأكد النائب أن الشكاوي تعددت من أهلنا في مناطق الريسة ، وعاطف السادات ومدينة العريش بشمال سيناء، في جميع مدنها من سوء حالة المياه بعد تشغيل محطة التحلية و تعمل بطاقة 10 آلاف متر مكعب يوم ، والتي تم افتتاحها مؤخرا في إطار احتفالات المحافظة بأعياد تحرير سيناء ٢٥ أبريل ٢٠٢١م.



وأشار النائب ، أنه قبل تشغيل محطة التحلية كانوا يعتمدون علي المياه القادمة من القنطرة شرق ، ويستخدمون المياه في الشرب ، ولكن بعد تشغيل المحطة الجديدة أصبحت المياه المنتجة والتي تبلغ إليهم لا تصلح للشرب.

حيث تحول لون المياه إلي اللون الأصفر الأمر الذي يدعو إلي سرعة التحرك، وعليه قمنا بتقديم طلب إحاطة وبيان عاجل إلي وزير الإسكان والمرافق ، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الشركة بشمال وجنوب سيناء والعضو المنتدب.

وطلبنا تحليل لهذه المياه والتي من الممكن أن تؤدي إلي فشل كلوي وتضر بالصحة العامة للمواطنين ، ونطالب بسرعة اتخاذ اللازم في هذا الموضوع وسرعة الاستجابة.

وجاء رد شركة مياه الشرب والصرف الصحي باقتراح تشكيل لجنة تضم ممثلا عن محافظة شمال سيناء ، ومثلا عند وزارة الصحة والسكان ، وممثلا عن الشركة، و اعضاء مجلس النواب وذلك للمرور علي محطات تحلية المياه والتأكد من جودتها انا مطابقتها للاشتراطات وزارة الصحة .

ومخاطبة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتركيب منظومة الكالسيت في محطات التحلية في نطاق شمال سيناء الحفاظ على طعم المياه المنتجة من محطات التحلية.









