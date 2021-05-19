8 دول تشارك في البطولات الأفريقية لـ الجمباز بالقاهرة

أعلن اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، عن قائمة الدول المقرر مشاركتها في منافسات البطولات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 خلال الفترة من 24 وحتى 27 مايو الجاري في القاهرة.

وتشارك 8 دول فى البطولات الأفريقية لـ لجمباز الفني رجال وآنسات وجمباز الترامبولين

وضمت قائمة الدول كل من، الجزائر والمغرب والكاميرون وأنجولا وجنوب أفريقيا ونامبيا ونيجيريا وليبيا، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

ومن المقرر أن تقام منافسات الجمباز الفني رجال وآنسات على صالة نادي مدينة نصر الرياضي، فيما تقام منافسات الترامبولين على صالة استاد القاهرة رقم 4.

وينافس منتخب مصر لـ الجمباز الترامبولين. على مقعد واحد للرجال ومقعد للانثات من أجل التأهل إلى اولمبياد طوكيو 2020

بينما ينافس منتخب مصر لـ الجمباز الفني على مقعد للفنى رجال واخر للفنى انسات للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020

ومن جانبه أكد إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري لـ الجمباز ونائب رئيس الاتحاد الافريقي قدرة مصر على التنظيم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة اللاعبين والوفود المشاركة فى التصفيات مع توافر جميع مقومات نجاح التصفيات على أرض مصر من منشآت رياضية وبنية تحتية على اعلى مستوي بعد الجهود المبذولة من القيادة السياسية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي فى وضع مصر على خارطة استقبال البطولات القارية والدولية موخرا.‏

وأضاف رئيس أتحاد الجمباز أن البطولات الأفريقية المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 ستكون بروفة نهائية قبل استضافة مصر لبطولة كأس العالم للجمباز الفني مطلع يونيو المقبل والتي تقام لاول مرة فى تاريخ البطولة بالقارة السمراء .