8 دول تشارك في البطولات الأفريقية لـ الجمباز بالقاهرة

8 دول تشارك في البطولات الأفريقية لـ الجمباز بالقاهرة
أعلن اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، عن قائمة الدول المقرر مشاركتها في منافسات البطولات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 خلال الفترة من 24 وحتى 27 مايو الجاري في القاهرة.
وتشارك 8 دول فى البطولات الأفريقية لـ لجمباز الفني رجال وآنسات وجمباز الترامبولين
وضمت قائمة الدول كل من، الجزائر والمغرب والكاميرون وأنجولا وجنوب أفريقيا ونامبيا ونيجيريا وليبيا، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.
ومن المقرر أن تقام منافسات الجمباز الفني رجال وآنسات على صالة نادي مدينة نصر الرياضي، فيما تقام منافسات الترامبولين على صالة استاد القاهرة رقم 4.
وينافس منتخب مصر لـ الجمباز الترامبولين. على مقعد واحد للرجال ومقعد للانثات من أجل التأهل إلى اولمبياد طوكيو 2020
بينما ينافس منتخب مصر لـ الجمباز الفني على مقعد للفنى رجال واخر للفنى انسات للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020
ومن جانبه أكد إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري لـ الجمباز ونائب رئيس الاتحاد الافريقي قدرة مصر على التنظيم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة اللاعبين والوفود المشاركة فى التصفيات مع توافر جميع مقومات نجاح التصفيات على أرض مصر من منشآت رياضية وبنية تحتية على اعلى مستوي بعد الجهود المبذولة من القيادة السياسية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي فى وضع مصر على خارطة استقبال البطولات القارية والدولية موخرا.
وأضاف رئيس أتحاد الجمباز أن البطولات الأفريقية المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 ستكون بروفة نهائية قبل استضافة مصر لبطولة كأس العالم للجمباز الفني مطلع يونيو المقبل والتي تقام لاول مرة فى تاريخ البطولة بالقارة السمراء .