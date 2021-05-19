وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس اتحاد المستثمرات العرب

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اليوم بديوان عام الوزارة ، وفد اتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدي يسي، لبحث سبل التعاون المشترك .



استعرضت رئيس اتحاد المستثمرات العرب ؛ المشروعات والمبادرات المزمع التعاون المشترك بها ومنها رعاية وزارة الشباب والرياضة لمبادرة " كيانك " والتي تستهدف الاهتمام بالجوانب التعليمية والصحية ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة بالقري الأكثر احتياجا .

كما استمع وزير الشباب والرياضة لعرض الاتحاد فيما يتعلق بعقد مؤتمر بعنوان " الإستثمار والتعاون الدولي والشباب العربي الأفريقي " المزمع إقامته بمشاركة الوزارة .

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أهم نقاط التعاون المشترك وهي ريادة الأعمال والمشروعات الحرفية والعمل علي التنسيق المستمر لانجاحها بالتعاون مع اتحاد المستثمرات العرب .

واضاف الوزير أنه هناك تعاونا قادما من خلال توقيع بروتوكولات تعاون للتبادل الشبابي مع دولة نيجيريا ، وذلك فيما يتعلق بآليات العمل الأفريقي المشترك .

فيما أكدت رئيس اتحاد المستثمرات العرب حرص القيادة السياسية في مصر على تعزيز دور المرأة في المجتمع والقطاعات الإنتاجية والاستثمارية، وإعطاء دفعة للاستثمارات النسائية، وتمكين ودعم المرأة المستثمرة بمشاركة مختلف قطاعات الدولة ومنها وزارة الشباب والرياضة .