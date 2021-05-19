عقبة: مصر قادرة على تنويع مصادر الحصول على اللقاحات ..فيديو

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس أن هناك أولوية يتم تحديدها في اختيار اللقاحات مؤكدا انها تتم بداية من الأطباء الذين هم أكثر عرضة للإصابة ويأتي بعدها فئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة .

وأضاف عقبة خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن المنظومة الصحية في مصر قادرة على تنويع مصادر الحصول على اللقاحات ووصول المواد الخام من أجل تصنيع لقاح سينوفاك الصيني والذي سيغطي احتياجات المصريين .

وتابع رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس أن هناك تكالب من جميع دول العالم للحصول على اللقاحات مؤكدا أن مصر حصلت على 8 ملايين جرعة من اللقاحات.

وأشار عقبة إلى أن هناك كميات كبيرة من اللقاحات بمصر وهذا سيشجع المواطنين على التسجيل للحصول على اللقاح.