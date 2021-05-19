هاري كين يقود تشكيل توتنهام ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

كشف ريان ماسون، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، عن التشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل توتنهام كالآتي:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: تانجانجا - توبي ألدرفيرلد - إيريك داير - سيرجيو ريجيليون

خط الوسط: إيميل هويبيرج - هاري وينكس - ديلي آلي

خط الهجوم: بيرجوين - سون هيونج مين - هاري كين

ويحتل توتنهام المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة، فيما يحتل أستون فيلا المركز الحادي عشر برصيد 49 نقطة.

وتقام المباراة على ملعب توتنهام هوتسبير الجديد في السابعة مساءً.