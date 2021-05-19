دوري أبطال أفريقيا|شادي محمد يكتب روشتة هزيمة الأهلي لـ صن داونز

كشف شادي محمد كابتن الاهلي والمنتخب السابق عن رأيه في كيفية استعداد الفريق لمواجهة صن داونز في اياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا في جنوب افريقيا.

وأكد شادي محمد في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن الاهلي قدم مباراة جيدة أمام صن داونز على استاد السلام على الرغم من الأداء السيئ ولكن حسم المباراة بثنائية نظيفة أمر جيد.

وأضاف أن مباراة الفريق المقبلة صعبة ويجب أن يؤمن الأهلي خطوطه جيدا خلال الثلث الأول من المباراة خاصة أن أي هدف لفريق صن داونز سيصعب المباراة على الأهلي.

وتابع أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق عليه أن يعقد جلسة مطولة مع اللاعبين لشرح كيفية سير المباراة ورؤيته لها جيدا حتى يعي كل لاعب مهامه جيدا.

وأدى الأهلي مرانه اليوم على أحد الملاعب الفرعية بجامعة بريتوريا، واشتمل على بعض الجوانب الفنية والخططية. وحرص المدير الفني بيتسو موسيماني على تنفيذ بعض الجمل التي يرغب في تنفيذها خلال مواجهة صن داونز.

يذكر أن الأهلي فاز على صن داونز في ذهاب الدور ربع النهائي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي على استاد الأهلي WE السلام، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الإياب يوم السبت المقبل، لحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومواصلة رحلة الدفاع عن اللقب والتتويج به للمرة العاشرة.

