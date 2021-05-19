تأجيل مباراة الزمالك وطلائع الجيش ساعتين .. اعرف السبب

قررت إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة سيد بخيت تأجيل مباراة الزمالك وطلائع الجيش المقرر إقامتها غدا الخميس من ٧ مساء إلى ٩ مساء.

ويلتقي الزمالك وطلائع الجيش، غدا الخميس،على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الـ23 من المسابقة المحلية.

قال مسؤلى اتحاد الكرة أن تأجيل مباراة الزمالك وطلائع الجيش ساعتين بسبب إنشغال المسؤليين بالبطولة العربية لكرة الصالات المقرر أن تنطلق غدا الخميس.

وأشاروا إلى أن تأجيل لقاء الزمالك وطلائع الجيش ساعتين جاء لأمور تسويقية إضافة إلى منح الجماهير مشاهدة المباراة بأريحية فضلا عن متابعة البطولة العربية لكرة الصالات ومباراة الإفتتاح بين منتخب مصر ونظيره منتخب موريتانيا.

يذكر أن نادي طلائع الجيش، أعلن سلبية مسحة جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل مواجهة الزمالك غدًا في الدوري المصري الممتاز.

وأكد محمد مختار عضو الجهاز الإداري بنادي طلائع الجيش أن جميع لاعبي الفريق مسحتهم جاءت سلبية استعدادًا لمواجهة الزمالك وكل ما نُشر على وجود شكوك حول نتيجة تحليل اللاعب أحمد سمير، غير صحيح.

وأضاف أن نادي طلائع الجيش يجري مسحة طبية للفريق كل ثلاثة أيام، مُشيرا إلى أنهم لا يكتفون بـ"الرابيد تيست".

كانت أنباء ترددت حول الاشتباه في إصابة أحمد سمير لاعب فريق طلائع الجيش بفيروس كورونا، إلا أن نتيجة المسحة ظهرت سلبية.