الصحة: اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد القطاع الخاص بسبب التقصير بحالات الوفاة

وجة الدكتور مصطفي غنيمة مساعد وزيرة الصحة والسكان للطب العلاجي، خطابا، الي أمين عام هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، رئيس مجلس ادارة المؤسسة العلاجية، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، ومديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات.

وأوضح الخطاب، عده إجراءات هامة وعاجله، يجب اتخاذها فيما يخص جميع الحالات القادمة للمستشفى و مقرر لها دخول مباشرا لأقسام الرعاية والحالات التي تتوفي خلال أول 24 ساعة من تاريخ دخولها.

وأوضح الخطاب، بضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية حيال وجود أي تقصير في إجراءات العلاج أو عدم تنفيذ بروتوكولات العلاج من قبل مقدمی الخدمات الطبية بالقطاع الخاص.

وزيرة الصحة



واكد علي ضرورة إضافة خانة بتذكرة دخول المريض وتذكرة الطوارئ مدون بها الجهة القادم منها المريض، و المسئول عن الإجراءات التى تمت له وتسببت في تأخير دخوله المستشفى ( منزل - عيادة خاصة - مستشفى خاص - مركز طبي - صيدلية الخ )، و تنوين اسم المتسبب ثلاثي، و يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المتسيب والمنشاة التي يعمل بها.

وذكر الخطاب ضرورة موافاة قطاع الطب العلاجي، بتقرير يومي من جميع الجهات التابعة و جميع مديريات الشئون الصحية ببيان بجميع الحالات سالفة الذكر، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال الجهات المتسبية في هذا التقصير.

ولفت الخطاب الي ضرورة اعتبار الموضوع هام وعاجل جدا، والالتزام التام بالبيان المطلوب يوميا بحد أقصى الساعة الثالثة مساء، حتى يمكننا العرض وزيرة الصحة و السكان في الوقت المطلوب.